В школах Южно-Сахалинска учат поведению на железной дороге

В целях профилактики детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта в южно-сахалинских школах регулярно проводятся классные часы, инструктаж и уроки безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации городского департамента образования, каждая школа утверждает ежегодный план профилактических мероприятий, в том числе и с участием сотрудников Южно-Сахалинской дистанции пути. С учениками проводят беседы, читают лекции, демонстрируют видеоролики и учебные фильмы по формированию безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Особое внимание теме безопасности уделяют в школах, находящихся вблизи железнодорожных путей. Например, в школе № 9 тематические мероприятия проводятся каждую четверть. - У нас в холлах первого и второго этажей оформлены стенды, на которых размещены памятки с правилами поведения на железнодорожных путях, - рассказала директор Марина Гулакова. - Организуем экскурсии в музей железнодорожного транспорта, проводим работу с родителями на родительских собраниях. Наши дети принимают активное участие в различных конкурсах по безопасности. Команда школы занимала 1-е место в областном конкурсе «Берегись поезда!». К нам регулярно приходят инспекторы Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте.

По информации Южно-Сахалинской дистанции пути, в 2016 году по сравнению с 2015-м в целом снизилось количество несчастных случаев, ЧП все-таки фиксируются. Так, в 2016 году под колеса поезда попала школьница. Основными причинами травм на объектах инфраструктуры железной дороги остается несоблюдение требований правил нахождения в зонах повышенной опасности. К ним относятся переход и хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.