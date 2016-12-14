Сахалин стал рекордсменом по количеству выпитой водки
Больше всего водки в России выпивают на Сахалине. К таким выводам пришла Федеральная служба государственной статистики.
В отчете Росстата содержатся сведения о том, каким спиртным напиткам россияне отдавали предпочтения чаще всего с января по сентябрь 2016 года. Выборка делалась по самым популярным позициям: шампанскому, вину, водке и пиву.
Выяснилось, что больше всего шампанского выпивают в Москве (3,27 литра на душу населения). Вторым в этом списке идет Сахалин (3,11 литра). А вот в потреблении водки островной регион оказался лидером — 11.51 литра против 10.55 у ближайшего соперника — Магадана.
Больше всего пива в России выпили в Московской области — 98.02 литра. Сахалинцы с пенным напитком расправлялись скромнее — всего 66.94 литра на душу населения за 9 месяцев — девятый показатель. Не очень любят на островах и вино, в этом рейтинге регион не вошел даже в десятку.
Всего в России за отчетный период было продано 10 млрд 675 млн литров спиртных напитков.
Комментарии
Ну а в целом - не удивительно. Власть может получать данные кто, где и сколько пьёт водки по региону, и из оного делать выводы насколько эффективна социо-культурная, экономическая политика. Где-то пьют от достатка, где-то от безвыходности. Зато средняя зарплата по региону - 70000 цалковыхъ. Везде в лидерах! Остров победителей. (((