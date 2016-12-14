Сахалин стал рекордсменом по количеству выпитой водки

Больше всего водки в России выпивают на Сахалине. К таким выводам пришла Федеральная служба государственной статистики.

В отчете Росстата содержатся сведения о том, каким спиртным напиткам россияне отдавали предпочтения чаще всего с января по сентябрь 2016 года. Выборка делалась по самым популярным позициям: шампанскому, вину, водке и пиву.

Выяснилось, что больше всего шампанского выпивают в Москве (3,27 литра на душу населения). Вторым в этом списке идет Сахалин (3,11 литра). А вот в потреблении водки островной регион оказался лидером — 11.51 литра против 10.55 у ближайшего соперника — Магадана.

Больше всего пива в России выпили в Московской области — 98.02 литра. Сахалинцы с пенным напитком расправлялись скромнее — всего 66.94 литра на душу населения за 9 месяцев — девятый показатель. Не очень любят на островах и вино, в этом рейтинге регион не вошел даже в десятку.

Всего в России за отчетный период было продано 10 млрд 675 млн литров спиртных напитков.