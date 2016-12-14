Игорь Николаев пообещал приготовить в «Смаке» сахалинский салат

Известный российский певец и композитор Игорь Николаев приготовит в кулинарном шоу «Первого канала» «Смак» сахалинский салат. Знаменитый земляк сахалинцев анонсировал своё участие в программе Ивана Урганта на страничке в Инстаграме.

- Мы с Иваном приготовили для вас «Салат Дальневосточный» по моему оригинальному (основанному на богатом сахалинском опыте) рецепту! Не пропустите! Это реально вкусно! Вернее, это нереально вкусно! - сообщил Николаев своим подписчикам.

Звезда российского шоу-бизнеса предупредил, что секрет до эфира разглашать нельзя, но сразу после он обязательно им поделится.

Сахалинцы и не только живо отреагировали на пост земляка. В комментариях под фото они передавали приветы «из Южного», рассказывали о тёплых воспоминаниях о корсаковском детстве. Одна из подписчиц вспомнила, что в прошлый приход Николаева на «Смак» он готовил окрошку «по-сахалински». Кто-то рассмотрел на фото в салате крабов и рассказал, как скучает по ним вдали от малой родины.

Ещё одна девушка, которая живёт на Сахалине пять лет, оставила душевный комментарий: «сейчас живу на вашей родине, на Сахалине. Это удивительное место, которое влюбляет в себя навсегда! Теперь вот и доченька в нашей семье - маленькая сахалиночка. С нетерпением буду ждать рецепт салата и обязательно приготовлю его».

Надо отметить, что рецептом заинтересовался и коллега Николаева Леонид Агутин, он тоже оставил свой комментарий: «Ух ты! Хорошо!».

Эфир с Николаевым и сахалинским салатом выйдет в эфир в одну из ближайших суббот, но точно известно, что не в предстоящую субботу 11 февраля.