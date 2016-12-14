«Дальневосточный гектар» больше всех заинтересовал москвичей

С 1 февраля сайт «НаДальнийВосток.РФ» посетили более 2,36 млн раз, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Больше всего запросов к сайту «НаДальнийВосток.РФ» было у интернет-пользователей из Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Саха (Якутия).

Более 22 тысяч запросов поступило на сайт от пользователей из других стран. На первом месте посещения с Украины – более 7,3 тысяч, из США – свыше 5,8 тысяч, из Германии – почти 5 тысяч. Свыше четырех тысяч посетителей приходится на Казахстан и Беларусь. Это как люди, находящиеся в командировках, так и соотечественники, проживающие за рубежом.

Возраст большинства посетителей – 25-34 года (44,3%). Также программой интересуются люди 45 лет и старше (почти 30%).

Работа сайта «НаДальнийВосток.РФ» носит стабильный характер. Технические службы поддержки Росреестра работают в круглосуточном режиме. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит ежечасный мониторинг работоспособности портала.