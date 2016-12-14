Сборник «Мир глазами молодых» презентовали сахалинцам

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке в пятницу состоялась презентация литературного сборника «Мир глазами молодых»

Напомним, что в прошлом году библиотека при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела объявила одноименный конкурс среди начинающих поэтов и прозаиков области.

На суд жюри поступили работы более чем от 40 участников из девяти районов области и Южно-Сахалинска. По словам члена конкурсной комиссии, члена союза писателей России Ирины Левитес, пришлось постараться, поскольку многие произведения были очень высокого уровня.

В итоге были определены по три победителя в номинациях «проза» и «поэзия». Но этого оказалось недостаточно. А потому лучшие конкурсные произведения 16 сахалинцев о любви и дружбе, о жизненных ценностях и преодолении трудностей, о природе и истории острова - более 30 стихотворений и несколько рассказов - вошли в сборник «Мир глазами молодых».

Редактором-составителем выступил руководитель региональной писательской организации Николай Тарасов, ответственным редактором - Анна Сафонова. - Я помню, как уже много лет назад был выпущен тоже молодежный сборник «Брусника с кока-колой». Он был чуть толще, но нас там было все пять молодых авторов. В этой книжке — 16, а наверняка могло быть больше, - поделилась воспоминаниями Анна Сафонова. Ее мысль поддержала и директор главной областной библиотеки Валентина Малышева, заметив, что даже в электронный век растет число пишущих и читающих людей: - А ведь каждый новый автор, каждая новая книга - это бальзам на душу любого библиотекаря! - поделилась она. Молодые литераторы не остались в долгу. Учащийся режиссерского отделения сахалинского колледжа искусств Дмитрий Иванов прочитал целую оду библиотекарям. - Мне просто обидно, что многие забывают про этих светлых людей, которые так много для всех нас делают, - признался Дмитрий, который шлифовал свой талант еще в «Литературном кругу» Углегорской библиотеки, где его вспоминают с особой теплотой.