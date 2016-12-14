Сборник «Мир глазами молодых» презентовали сахалинцам
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке в пятницу состоялась презентация литературного сборника «Мир глазами молодых»
Напомним, что в прошлом году библиотека при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела объявила одноименный конкурс среди начинающих поэтов и прозаиков области.
На суд жюри поступили работы более чем от 40 участников из девяти районов области и Южно-Сахалинска. По словам члена конкурсной комиссии, члена союза писателей России Ирины Левитес, пришлось постараться, поскольку многие произведения были очень высокого уровня.
В итоге были определены по три победителя в номинациях «проза» и «поэзия». Но этого оказалось недостаточно. А потому лучшие конкурсные произведения 16 сахалинцев о любви и дружбе, о жизненных ценностях и преодолении трудностей, о природе и истории острова - более 30 стихотворений и несколько рассказов - вошли в сборник «Мир глазами молодых».
Редактором-составителем выступил руководитель региональной писательской организации Николай Тарасов, ответственным редактором - Анна Сафонова.
- Я помню, как уже много лет назад был выпущен тоже молодежный сборник «Брусника с кока-колой». Он был чуть толще, но нас там было все пять молодых авторов. В этой книжке — 16, а наверняка могло быть больше, - поделилась воспоминаниями Анна Сафонова.
Ее мысль поддержала и директор главной областной библиотеки Валентина Малышева, заметив, что даже в электронный век растет число пишущих и читающих людей:
- А ведь каждый новый автор, каждая новая книга - это бальзам на душу любого библиотекаря! - поделилась она.
Молодые литераторы не остались в долгу. Учащийся режиссерского отделения сахалинского колледжа искусств Дмитрий Иванов прочитал целую оду библиотекарям.
- Мне просто обидно, что многие забывают про этих светлых людей, которые так много для всех нас делают, - признался Дмитрий, который шлифовал свой талант еще в «Литературном кругу» Углегорской библиотеки, где его вспоминают с особой теплотой.
Кстати, рассказ его землячки из того же литературного объединения Виктории Барсуковой тоже вошел в сборник.
Затем последовали выступления и других авторов сборника, а также просто участников презентации.
Понятно, что не обошлось и без взаимных подарков. Например, профессор кафедры русской и зарубежной литературы СахГУ, доктор филологических наук Елена Иконникова подарила библиотеке недавно вышедшую в издательстве университета монографию «Сахалин и Курильские острова в японской литературе ХХ–XXI веков», написанную в соавторстве с Александрой Никоновой.
Как известно, Елена Иконникова - известный специалист по литературному краеведению. Это дало повод Валентине Малышевой посоветовать авторам сборника «Мир глазами молодых» не прекращать своих трудов.
- Возможно, и вы когда-нибудь попадете в монографии наших ученых, - выразила надежду директор библиотеки.
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