Пять безымянных островов Курильской гряды получили названия, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

- В соответствии с федеральным законом «О наименовании географических объектов» и на основании предложений Сахалинской областной Думы, а также для увековечения памяти генерал-лейтенанта Деревянко К.Н, генерал-лейтенанта Гнечко А.Р, государственного деятеля, дипломата Громыко А.А, государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И.П. и капитана дальнего плавания Щетининой А.И. присвоить наименования географическим объектам, расположенным на территории Сахалинской области, - говорится в документе.

Как пояснил РИА «Сахалин-Курилы» председатель областного отделения Русского географического общества России Сергей Пономарев, число Курильских островов, получивших наименования, увеличилось с 77 до 82.

- На некоторые названия нам потребовалось пять лет, - поделился собеседник.

Сахалинские исследователи обосновали необходимость увековечения в географических объектах имен выдающихся политических и общественных деятелей. Имя Кузьмы Деревянко получил скалистый остров высотой около 20 м над уровнем моря в Южно-Курильском районе. Он одним из немногих генералов награжден всеми тремя орденами имени выдающихся полководцев — Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого. Кавалер Ордена Ленина и Боевого Красного Знамени, американского ордена «За заслуги» и двух венгерских орденов. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) — начальник штаба нескольких армий (53-й, 57-й, 4-й гвардейской). В 1945 году подписал от Советского Союза Акт капитуляции Японии, что знаменовало реализацию Ялтинского (Крымского) соглашения США, Великобритании и СССР о возвращении Советскому Союзу Южного Сахалина и передаче ему Курильских островов.

Именем советского военачальника, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко назван остров у восточного побережья Шикотана.В честь Андрея Громыко, выдающегося советского государственного деятеля и дипломата назван остров у северной оконечности острова Уруп в районе мыса Кастрикум.

Остров у восточного побережья Шикотана в составе Малой Курильской гряды получил имя Игоря Фархутдинова. За годы руководства Сахалинской областью, в сложной обстановке глобального социально-экономического кризиса, губернатор смог решить ряд проблем реструктуризации экономики области, построена Ногликская газотурбинная станция, осуществлена программа строительства на Курильских островах объектов нетрадиционной энергетики, получили устойчивое развитие проекты освоения сахалинского шельфа, заложен завод по производству СПГ. Это способствовало заметному улучшению социально-экономической ситуация и инвестиционного климата, наметившемуся росту благосостояния их островных жителей.

Первая в мире женщина – капитан дальнего плавания Анна Щетинина в 27 лет получила мировую известность за проводку парохода «Чавыча» по Северному морскому пути из Одессы на Камчатку за 58 суток. Отечественную войну встретила на Балтике, где командовала пароходом «Саул», эвакуировавшем население и перевозившим стратегические грузы из Таллинна в Ленинград. С осени 1941 года совершила 17 рейсов с военными грузами во Владивосток из США, где Американским правительством ей был подарен крупный грузовой пароход «Жан-Жорес» типа «Либерти». В августе 1945 года она участвовала в десантных операциях 264-й стрелковой дивизии на Южном Сахалине. В 1963 году возглавила Приморское отделение Русского географического общества.

По мнению Сергея Пономарева, присутствие в группе островов Таир имен Андрея Громыко и Анны Щетининой усиливает этимологические ассоциации дружественных политических и экономических связей между Россией и США, поддерживавших конструктивное и всестороннее сотрудничество наших стран во все исторические времена.