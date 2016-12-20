Шесть тысяч сахалинцев вышли на «Лыжню России-2017»

Сегодня на Сахалине – первом из российских регионов – стартовала всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2017».

Большую часть участников по традиции приняла лыжная база в анивском селе Троицком. В этом году состязания прошли здесь девятый раз. В отличие от всероссийского формата, на Сахалине выступают воспитанники детских садов, которые преодолевают первые в своей жизни 200 метров, и учащиеся младших классов на дистанции 2 км. В остальном, как и по всей стране: лыжники покоряют 5 и 10 км.

Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» главный судья турнира Андрей Саулей, в этом году удалось побить рекорд 2016 года. Тогда на трассы вышли 2,5 тыс. спортсменов всех возрастов. - Сегодня заявки подали около 3 тыс. человек. Причем регистрация шла до последних минут перед стартами. Возрастной диапазон впечатляет: от малышей до пенсионеров, от начинающих до мастеров спорта. Кстати, кроме центральных стартов в Троицком, в районах области «Лыжню России-2017» поддержат еще около 3 тыс. поклонников лыжного спорта, - рассказал он.

По словам мэра Анивского района Александра Ивашова, в этом году организаторы учли недочеты прошлого года. - В частности, мы расширили парковку для машин, усовершенствовали трассу – сделали более пологими спуски. Теперь она под силу участникам любой квалификации. Для зрителей мы организовали интересные культурные программы, розыгрыш лотерей, военные обеспечили традиционной кашей и чаем, - рассказал Александр Ивашов. Кстати, он участвует третий раз в «Лыжне России». - Пока не попадаю в тройку призеров, но буду стремиться к этому, - добавил мэр. Перед стартами гонщиков напутствовал губернатор Олег Кожемяко. - Мы открываем первыми в стране «Лыжню России». От нас спортивная волна дойдет через всю Россию до Калининграда. Желаю всем праздничного настроения и приятного отдыха на свежем воздухе, - пожелал глава региона. Олег Кожемяко напомнил, что в регионе делается очень много для того, чтобы сахалинцы и курильчане активнее приобщались к спорту и активному отдыху. В этом году к тем, кто сделал спорт и физкультуру нормой жизни, присоединились более 20 тыс. островитян. К их услугам развивается и соответствующая инфраструктура: только за несколько месяцев на Сахалине появились горнолыжные базы в Невельске, Холмске, Томари и Углегорске, растет сеть лыжных центров. «Единая Россия» закупила и направила в муниципальные образования лыжные комплекты, и теперь люди могут бесплатно пользоваться ими. По словам главы региона, Сахалин имеет все основания стать столицей Восточной Сибири и Дальнего Востока по зимним видам спорта. - И мы делаем все для расширения спортивного движения на наших островах, - отметил губернатор. Тем временем участники вышли на стартовую площадку. Первыми на дистанцию, которую устроили отдельно от взрослой, вышли малыши. Рядом с лыжней целину пропахали родители, которые подбадривали детей. В общем, можно сказать, что покорение 200 метров стало семейным делом. В результате, среди девочек призовую тройку составили Дарина Кириллова и Анна Диглис из Троицкого и южносахалинка Мария Теплова. У мальчиков первым пересек финишную черту Богдан Плошко, за ним пришли также южносахалинцы Владислав Парфенюк и Денис Загнойко.

Самой внушительной группой вышли на одновременный старт участники гонки на 2 км. Здесь были и школьники, и пенсионеры. Среди них была и 70-летняя Любовь Константиновна Астахова. 51 год назад она приехала на Сахалин с Алтая, и теперь не мыслит себе жизни без острова: влюбилась в красивый край. А 15 лет назад встала на лыжи, и спорт стал образом жизни. Женщина честно призналась, что успехи не впечатляют, но главное для нее – прекрасное настроение и здоровье.

Понятно, что успех был на стороне молодости. Ярослава Улитина, Виктория Бубликова и Вероника Грищук праздновали победу на дистанции. Среди юношей в тройку призеров вошли Никита Шумилин, Александр Слыков и Никита Бородин.

Следом стартовала не менее внушительная группа гонщиков на 5 и 10 км. Конкуренция здесь была, естественно, серьезнее. На первой дистанции стартовали лидеры лыжного спорта в регионе.

Сенсаций здесь не произошло, особенно среди юношей. Первым, как и в прошлом году, пришел 17-летний Роман Азнагулов. Ученик 11 класса южно-сахалинской школы отдал лыжам десять лет и планирует заняться ими профессионально. По признанию победителя, буквально в спину дышал его друг Сергей Калинин, который был вторым. Тройку призеров замкнул Максим Петров.

Кстати, на этой же дистанции выступил руководитель аппарата губернатора и правительства региона Александр Дерновой. - В прошлом году впервые участвовал в «Лыжне России», и меня, как говорят, затянуло. Раньше не получалось заниматься лыжами, а вот мягкая и снежная зима на Сахалине является идеальным местом для занятий этим замечательным видом спорта. В следующем году попробую покорить 10 км, - поделился с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» Александр Дерновой.

Женская группа на пьедестале оказалась самой именитой: Дарья Шацких, Кристина Зыкова и Мария Муратова – члены сборной области, и девушки в очередной раз подтвердили это реноме.

Как призналась Мария, соперницы объехали ее на спуске. Но выступление на «Лыжне России», по ее признанию, показало те моменты, на которые надо обратить внимание на тренировке.

Безусловно, самой престижной дистанцией является гонка на 10 км. Ее рискуют покорять только опытные гонщики. Победитель на этой дистанции тоже примерял уже пьедестал всероссийского состязания. Мастер спорта из Южно-Сахалинска Никита Хаян с отрывом в две минуты от серебряного призера пересек финишную черту.

Следом пришел Семен Суба, а третьим – Андрей Гренштейн. Среди их соперников были Олег Кожемяко и глава регионального минспорта Антон Зайцев, которые вошли в первую десятку. Как поделился после финиша победитель, тренер ставил задачу «убежать» в конце гонки. Однако это удалось сделать в начале дистанции и удержаться на этой позиции до ее завершения. - Трасса была замечательно подготовлена, накатанная твердая лыжня так и заставляла нестись вперед и вперед. Вообще, цель «Лыжни России» - не рекорды. Главная задача – привлечь к занятиям спортом как можно больше сахалинцев. А для профессиональных лыжников это важный этап в подготовке к знаменитому сахалинскому марафону, - рассказал Никита Хаян. В справедливости слов победителя можно было убедиться не единожды. Южносахалинец Юрий Бородин привел на состязания супругу и двух дочерей. Трехлетняя малышка участвовала в гонке с детсадовцами, а семилетняя – на дистанции 2 км.

Не очень огорчился от результата и троицкий первоклассник Марат Готов. Он дебютировал на «Лыжне России», но опыт соревнований у него уже есть. - Не расстроился, что не первый: это не главное. Упал три раза, потому что людей много было. В следующем году опять побегу, - поделился мальчик.

Впервые рискнула выступить на дистанции 5 км и председатель Городской думы Южно-Сахалинска Елена Столярова. - Один из приоритетов партии «Единая Россия» – здоровый образ жизни, и мы традиционно поддерживаем эти старты. Наша задача – охватить занятиями спортом и физкультурой 80% островитян, пока мы имеем 40%, - отметила она. Впрочем, эту статистику, вероятно, немного подняли сегодня участники и зрители. Многие из них, зарядившись спортивным духом, планируют на следующий год поддержать массовые гонки. Трасса напоминала броуновское движение: одни финишировали, другие только начинали путь к победе.

После пробежки по свежему воздуху аппетиту участников можно было только позавидовать. В считанные минуты разлетелись пирожки, гречневая каша и горячий чай.

Пожалуй, самым приятным стало участие в «Лыжне России» для Игоря Битюцкого. Мужчина приехал на Сахалин из Новосибирска по работе. Сегодня он впервые покорил 5 км. Сюрпризом для сибиряка стала победа в розыгрыше билета на полет по маршруту Южно-Сахалинск – Токио.