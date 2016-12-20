Сахалинки стали третьими на первенстве ДФО по боксу

Сахалинская сборная завоевали третье общекомандное место на чемпионате первенстве ДФО по женскому боксу.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, в турнире во Владивостоке участвовали 70 спортсменок из Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Еврейской автономии и Республики Саха (Якутия).

Островной регион представляли Софья Самородина, Елизавета Дейкун и Алина Бутнцева. Девушки достойно выступили в Приморье, завоевав несколько медалей. София и Елизавета заняли первые места в своих возрастных категориях, Алина завоевала бронзу.

Руководитель региональной федерации бокса Олег Саитов высоко оценил выступление спортсменок.

- Они показали хороший результат, готовились ответственно. По несколько тренировок в день проводили. Поздравляем их, пускай не расслабляются и дальше продолжают показывать аналогичные результаты, - отметил двукратный олимпийский чемпион.