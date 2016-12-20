Баскетболисты «Сахалина» выиграли второй гостевой матч

Второй матч в Свердловской области баскетболисты ПСК «Сахалин» проводили в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе островного клуба, хозяевам удавалось навязывать борьбу лишь до середины первого периода. После этого гости уверенно взяли нити игры в свои руки и не выпускали их уже до окончания встречи.

Героем матча в составе гостей стал Артем Яковенко. По количеству очков и подборов к нему никто из выходивших в этот вечер на паркет игроков приблизиться не смог. Причем как в одной, так и в другой команде. При этом стоит отметить не только высокую эффективность центрового, но и эффектность, с которой он набирал очки. Защитники лишь взглядом провожали раз за разом пролетавшего у них над головами Яковенко, наблюдая, как он заколачивает свои очередные два очка в их кольцо.

К началу заключительной четверти вопрос относительно победителя практически был снят. И главный тренер «Сахалина» Сергей Гришаев дал возможность проявить себя молодежи. Лучше всего это получилось у Юрия Митюка, который сначала очень красиво отправил мяч в корзину из-под кольца, а в середине периода отметился еще и трехочковым броском.

Баскетболисты «Урала» сумели превзойти соперника лишь в четвертом игровом отрезке. Правда, превосходство это оказалось не таким значительным, чтобы нивелировать отрыв, созданный сахалинцами в трех предыдущих четвертях. В итоге уверенная и красивая победа гостей 89:72. И команда после небольшого перерыва займется более детальной подготовкой к первому матчу финала четырех Кубка России.

Напомним, первая встреча на выезде с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды завершилась 91:88 в пользу «Сахалина».

Суперлига 2016/17. Мужчины

Урал (Екатеринбург) - ПСК Сахалин 72:89 (19:23, 14:27, 14:15, 25:24)

Сахалин: Яковенко (22 очка + 10 подборов), Нестеров (16), Зибиров (14), Шелекето (11), Подкользин (10), Комолов (5 + 6 передач), Митюк (5), Смыгин (4), Голяхов (2 + 6 передач).