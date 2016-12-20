Участника боев за Южный Сахалин поздравили с юбилеем

С 90-летием юбиляра, освобождавшего Южный Сахалин, поздравили представители компании «Авиашельф», областного военкомата, регионального отделения Российского союза ветеранов» и народно-патриотического объединения «Родина». Гости пожелали хозяину крепкого здоровья, поддержки и любви родных и близких, добра и счастья на долгие годы.

Петр Шевцов родился в брянском селе Теремошко в крестьянской семье. В 1941 году он с родителями переезжает в Александровск-Сахалинский. Через некоторое время они получают квартиру в селе Макарьевка и перебираются туда. Петр Шевцов устраивается на работу в местный порт, привозит затем с Брянщины на Сахалин молодую жену. В 1944 году молодой супруг призывается в ряды Красной Армии и участвует в войне с императорской Японией. За проявленный героизм и мужество Петр Шевцов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией» и другими юбилейными наградами.

После войны он вернулся в Александровск-Сахалинский район, где прожил практически всю жизнь. У супругов было две дочери, в настоящее время старшей уже нет в живых. А младшая несколько лет назад забрала родителей к себе в областной центр.