На Сахалин привезут экспонаты из музея «Ясная Поляна»

В музее книги Чехова «Остров Сахалин» 1 марта откроется выставка из музея‐усадьбы «Ясная Поляна».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве культуры и архивного дела, проект «Когда не можешь не писать…» позволит воссоздать творческую атмосферу, в которой великий Толстой создавал «Детство», «Войну и мир», «Анну Каренину», «Воскресение».

Экспозиция будет состоять из четырех блоков. «Военный кабинет», «Кабинеты в Ясной Поляне», «Кабинет в Хамовниках» и «Зелёный кабинет» познакомят поклонников классика с его личными вещами, фотографиями писателя и членов его семьи, изданиями романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных годы.

Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Тематические блоки помогают представить обстановку, в которой работал Толстой, проникнуть в его творческую лабораторию. В одном из них можно будет услышать запись голоса писателя. Также будут представлены рукописи его произведений, книги и иллюстрации.

- Эта выставка – часть большого проекта, посвященного талантливым современникам Чехова. С Толстым с его ввязывает многое. Сам классик признавал, что «Чехов – это Пушкин в прозе». В прошлом году у нас в музее была выставка картин Исаака Левитана, друга Антона Павловича, которая имела большой успех у сахалинцев, – отметила и.о. директора музея книги «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

Партнером проекта выступила Сахалинская областная универсальная научная библиотека, предоставившая полное собрание сочинений Толстого в 90 томах из фонда особо ценных и редких документов.