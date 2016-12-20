«Джон Уик 2»: не будите грустного Киану

У любителей кинопострелушек праздник: вышла вторая часть забойного боевика с Киану Ривзом «Джон Уик». Корреспондент РИА «Сахалин-Курилы» сходил на фильм и советует его всем, чьи комнаты были увешаны постерами с Ван-Даммом и Брюсом Ли.

Режиссер обеих частей «Джона Уика» Чад Стахелски — мужчина все-таки удивительный. Каскадер, мастер боевых искусств, участвовал в ряде популярных экшенов, заменил трагически погибшего Брендона Ли в «Вороне»… Если бы - рано или поздно - он не взялся за собственную франшизу с драками и перестрелками, это стало бы худшей в его жизни ошибкой. Но он взялся и делает свое дело хорошо. Наплевав на тенденцию к реалистичности, смертельно надоевшую всем «живую» экшен-камеру и глубокую проработку персонажей, он уже во второй раз выдал почти идеальный боевик. Обе работы вызывают в памяти воспоминания сразу о всех классных «зарубах» восьмидесятых — это эдакие «Американский ниндзя» и «Кровавый спорт», осовремененные и качественно выполненные.

Начало сиквела застает Джона Уика (вечно грустный Киану Ривз) практически там же, где закончилась первая часть: в разборках с плохими русскими парнями. Чуть позже потерявший все на свете наемник вновь пытается уйти на пенсию, но ему мешает экс-коллега, затребовавший старый долг. Дальше все предсказуемо: убийства в Риме, убийства на родине, убийства в метро, музее и черт знает где еще.

Главгад подкачал. На смену злобному «пошел на кю сьюка» русскому пришел какой-то жеманный итальяшка. Плохо.

Рубилово-сцены поставлены с такой изощренностью, что начинаешь немного беспокоиться за психическое здоровье сценариста и режиссера. Вот Уик избавляется от двоих с помощью карандаша. Вот, словно два школьника на переменке, прячущих от учителя водяные пистолеты, Джон с бывшим коллегой перестреливаются, держа оружие за пазухой. Вот битва на ножах в вагоне метро, перестрелка в толпе на вечеринке, и чудеснейшее сражение в зеркальной комнате (привет, Брюс Ли!). Что-то свое в «Джоне Уике-два» найдет каждый любитель боевиков. Мужчинам, чье детство и юность пришлись на семидесятые, понравятся отсылки на «Выход дракона» и еще полтора десятка гонгконгских экшенов. Поколению восьмидесятых будут по душе перестрелки и драки в стиле лучшего Ван-Дамма, ребятам из девяностых - встречи Ривза с Лоуренсом Фишберном (партнеров по «Матрице». Зацените шутку про «мы были старыми друзьями»). Что-то свое найдут даже любители кинокомиксов: «Уик» показно нереалистичен, правдивость справедливо отдана в дань крутости. Ближайший аналог — позапрошлогодний Kingsman или серия видеоигр Max Payne.

Руби Роуз выглядит сексуально, но мельком показанная симпатия к Уику, увы, не развита

Стоит помнить, что искать в боевике, где каждый встречный бомж — обученный наемный убийца, какую-то логику — занятие неблагодарное. «Джон Уик» еще в первой части давал понять, что действие происходит в каком-то параллельном мире. Огнестрельные ранения в печень не причиняют никаких неудобств и залечиваются под капельницей за часы? Полиция не обращает внимание на сотни трупов? Опытные киллеры не попадают в голову? Ну и что. Зато посмотрите, как Джон круто прыгает с двумя пистолетами.

При съемках фильма ни одна собака не пострадала

Единственный недостаток (помимо того, что обе части «Уика» — малоосмысленные кровавые пострелушки, но это уж на любителя) — отсутствие должной мотивации у главного героя. В первой части он хотя бы мстил за любимую собаку и отвоевывал память ушедшей жены, но здесь Джон убивает потому что... убивает. За что он сражается? Что дает ему силы бороться за жизнь, выгрызать себе путь через сотни трупов? Неизвестно. Герой Ривза — человек без личной жизни, родного дома и будущего. Это постоянно постулируется: Уик приходит на родные развалины, в очередной раз смотрит на фото умершей жены и о чем-то думает. Наверное, о том, ради чего он будет биться с очередной тысячей противников в заключительной части трилогии. Она, кстати, уже запланирована. Если вы уже достали из чулана нунчаки и готовы вновь окунуться в мир чудесно глупого боевика, то немедленно проследуйте в «Афишу» РИА «Сахалин-Курилы» за расписанием сеансов.