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13:55 / Происшествия / вода / авария  

Аварию на трубопроводе в центре Южно-Сахалинска устранят к 20:00

В реакцию РИА «Сахалин-Курилы» сегодня позвонили жители дома №25 на ул. Сахалинской областного центра с жалобами на отсутствие горячей воды и отопления.

По словам одного из собеседников, это доставляет известные неудобства в выходной день. Как рассказал южносахалинец, во дворе дома работают коммунальщики, присутствует множество техники. Точного ответа, когда в квартирах появится горячая вода, от них добиться не удалось.

На сайте Сахалинской коммунальной компании, в ведении которой находится вопрос, данных о плановом или аварийном отключении этого дома нет.

Ситуацию прояснила пресс-служба СКК. По ее информации, в настоящее время из-за порыва на трубопроводе ограничена подача горячей воды в домах №23, №23а, №25 и №25а на ул. Сахалинской и №95 на проспекте Мира. Над устранением аварии сейчас работают ремонтные бригады компании. Возобновить горячее водоснабжение коммунальщики обещают сегодня до 20:00.

По уточненным данным пресс-службы компании, в настоящее время ремонтники уже открыли задвижки. На разгон теплоносителя потребуется около двух часов, поэтому горячая вода появится в домах раньше обещанного времени.

Теги  Ремонт Вода Авария СКК
Автор текста: Мария Снегирева

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