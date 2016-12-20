Аварию на трубопроводе в центре Южно-Сахалинска устранят к 20:00

По словам одного из собеседников, это доставляет известные неудобства в выходной день. Как рассказал южносахалинец, во дворе дома работают коммунальщики, присутствует множество техники. Точного ответа, когда в квартирах появится горячая вода, от них добиться не удалось.

На сайте Сахалинской коммунальной компании, в ведении которой находится вопрос, данных о плановом или аварийном отключении этого дома нет.

Ситуацию прояснила пресс-служба СКК. По ее информации, в настоящее время из-за порыва на трубопроводе ограничена подача горячей воды в домах №23, №23а, №25 и №25а на ул. Сахалинской и №95 на проспекте Мира. Над устранением аварии сейчас работают ремонтные бригады компании. Возобновить горячее водоснабжение коммунальщики обещают сегодня до 20:00.

По уточненным данным пресс-службы компании, в настоящее время ремонтники уже открыли задвижки. На разгон теплоносителя потребуется около двух часов, поэтому горячая вода появится в домах раньше обещанного времени.