На Сахалине потушили пожар в фермерском хозяйстве

Сегодня в 05:38 диспетчеру Анивского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в местном фермерском хозяйстве «Остров».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального управления МЧС России, первый пожарный расчет прибыл через девять минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение хозяйственной постройки открытым пламенем на площади 20 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра.

Пожар был локализован в 08:00), а в 11:15 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано девять человек и четыре единицы техники анивского и южно-сахалинского пожарно-спасательных гарнизонов. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.