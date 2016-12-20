Сахалинский силач претендует на книгу Гиннеса

Сахалинец Евгений Борозна выполнил сегодня экстремальный трюк, достойный включения в книгу рекордов России. По мнению специалистов, он может попасть даже в копилку мировых достижений – книгу Гиннеса.

Житель Поронайска, мастер спорта России по силовому троеборью проделал десять жимов штанги весом 100 кг в ледяной воде залива Терпения у городского побережья. Оборудование для упражнения (стойки и скамья) было установлено на глубине один метр, поэтому лежавший спортсмен полностью находился в воде, тогда как поднимать снаряд ему приходилось уже над поверхностью залива. Подобного в мире не делал никто, если не считать случаев жима штанги на дне теплого бассейна, когда 100 кг железа по законам физики превращаются в 82,3 кг.

Месяц назад Евгений Борозна подал соответствующие заявки в российское и международные агентства рекордов, поэтому фиксация достижения велась строго в соответствии с протоколом. На месте присутствовали независимые свидетели и эксперты – депутат местного собрания Виктор Макаров, судья республиканской категории по тяжелой атлетике Владимир Малашенко, КМС России по гиревому спорту и тренер Павел Чумаченко, руководитель Поронайского отдела ЗАГС Анастасия Васильева, врач Вадим Криворучко. Комиссия своими глазами удостоверилась в установлении рекорда, и конечно, велась доказательная фото- и видеосъемка. После разминки с лопатой - покидав снег на берегу залива – Евгений Борозна разделся, прошел 15 метров по воде до установленного оборудования и выполнил, как и планировал, десять жимов. Температура воздуха на этот момент составляла минус 3 градуса по Цельсию, воды – минус 1.