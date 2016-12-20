Сахалинская штангистка завоевала бронзу на Кубке России

Сахалинска Ляйсан Махиянова стала бронзовым призером Кубка России по тяжелой атлетике.

По информации регионального министерства спорта и молодежной политики, турнир проходит в Зеленодольске (Республика Татарстан), и там завершились состязания женщин

Внимание островных любителей спорта было приковано к весовой категории до 75 кг, где выступали мастера спорта международного класса из Холмска Ляйсан Махиянова и Яна Григорьева.

Всего в этом весе было заявлено 11ть спортсменок, среди которых пять МСМК, столько же мастеров спорта и одна кандидат в мастера.

Набрав в сумме двоеборья 220 кг, Ляйсан Махяинова заняла третье место. Ее результат в рывке 100 кг, в толчке – 120 кг.

На четвертой строчке турнирной таблицы – Яна Григорьева. В рывке она показала результат 99 кг, а в толчке – 117 кг. В двух попытках холмчанка пыталась толкнуть 120 кг, но, к сожалению, безуспешно.