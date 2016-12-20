Сахалинец Максим Шейко взял Кубок России по тяжелой атлетике

Сахалинский спортсмен Максим Шейко стал обладателем Кубка России по тяжелой атлетике.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призер чемпионата Европы использовал все шесть подходов и в сумме набрал 407 кг. Штангисту из Холмска удалось оставить позади именитого соперника, заслуженного мастера спорта России, рекордсмена мира Давида Беджаняна.

На турнире тяжелоатлетов среди мужчин и женщин в Республике Татарстан Сахалин представляют также мастера спорта международного класса Ляйсан Махиянова и Яна Григорьева. У первой в копилке достижений победа на первенстве Европы 2016, на счету второй – серебряная медаль чемпионата мира 2014 года среди студентов. Последний член сборной области Олег Агейчик выступает сегодня. Компанию мастеру спорта, обладателю Кубка России 2016 в супертяжелом весе составят именитые штангисты. Среди них – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Руслан Албегов, бронзовый призер чемпионата мира и Европы Чингиз Могушков, призер чемпионата Европы Геннадий Муратов.