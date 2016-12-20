Южносахалинцев приглашают на конкурс снежных фигур

Экоцентр «Родник» 19 февраля организует традиционный конкурс снежных фигур в честь Всемирного дня защиты морских млекопитающих и приглашает к участию южносахалинцев.

По информации пресс-службы общественной организации, в этот день в 1986 году был введен запрет на китовый промысел. Акция должна привлечь внимания общественности и власти к вопросам защиты как этих уникальных животных, так и всех морских млекопитающих.

«Родник» и клуб волонтеров «Волонтерская волна-Эко» уже седьмой год проводит акцию, посвященную этому экологическому празднику.

В этом году первый этап акции пройдет для пятиклассников лицея №1 Южно-Сахалинска. Волонтеры проведут познавательное занятие о морских обитателях, а в воскресенье оно продолжится конкурсом снежных фигур. По традиции партнером акции выступит парк им. Гагарина.

Для создания фигур китов, тюленей, дельфинов и прочей морской живности из снега понадобятся лопатки, краски, пульверизаторы (можно от бытовой химии). Большие лопаты и ведра будут выдаваться на месте. Организаторы советуют участника одеться теплее, взять запасные рукавицы, термос с чаем.

Авторы всех работ получат в награду призы и грамоты.

Начало мероприятия – в 12:00 в парке (сбор за станцией детской железной дороги).

Справки по телефонам: (4242) 41-87-13, 76-27-13.