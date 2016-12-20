Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгли на Сахалине

Сахалинцы сегодня зажгли символ III зимних Всемирных военных игр для Восточного военного округа.

В этом году Россия принимает соревнования впервые. Днём ранее огонь зажгли в посёлке Янтарный на крупнейшем в мире Калининградском янтарном комбинате. Сегодня лучина в лампаде засияет в чуме саамской деревни Мурманской области.

Кстати Зимние Всемирные военные игры – это международное мультиспортивное состязание для военнослужащих, которое проводится раз в четыре года.

Завтра огонь вспыхнет на самой высокой точке нашей страны – горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, а 14-го числа его зажгут на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинской области. Огни встретятся и сольются воедино в Кремлевском дворце во время праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества. И после этого символ доставят в Сочи, где будут проходить Всемирные игры. Источником пламени на Сахалине был выбран легендарный Лопатинский маяк, который располагается на побережье Охотского моря в Невельском районе. Почётное право принять огонь от начальника маяка почти с 60-летним стажем Владимира Ивановича Комарова доверили островным юнармейцам.

- Это историческое событие, и оно имеет огромное значение не только для нашего района, но и для всех российских маяков, - поделился Комаров. - Лопатинский – один из лучших навигационных морских объектов России. Сюда очень часто приезжают иностранные туристы. 7 сентября маяку исполнится 105 лет. За это время с ним никогда подобного не случалось. Это большой праздник для всех сахалинцев, и особенно для невельчан. По словам бессменного хранителя маяка, после сильного землетрясения в 2007 году здание сильно пострадало, но оптика уцелела. Для восстановления башни Владимир Иванович даже вкладывал личные деньги.

После зажжения лампады юнармейцы, пройдя торжественным маршем, вручили её мастеру спорта по лыжным гонкам Никите Хаяну. В субботу 25-летний спортсмен стал победителем «Лыжни России–2017» на Сахалине. - Вечером, после гонки, мне позвонили и предложили доставить святыню от маяка до Южно-Сахалинска, а затем - в Хабаровск. Я согласился не раздумывая, - рассказал спортсмен. - Сложно передать свои ощущения, до сих пор не могу прийти в себя, эмоции захлёстывают, ведь первый раз у нас такое мероприятие проходит. Конечно, переполняет чувство гордости и ответственности, поскольку не каждому выпадает такая возможность.

На материк Хаян поедет в сопровождении юнармейцев. - Для меня было огромной честью пронести этот праздничный огонь и передать чемпиону. Несмотря на плохую погоду, у меня всё получилось, я очень рада этому, - поделилась четырнадцатилетняя Вита Вон. – В ряды Юнармии вступила три месяца назад, активно участвую в различных военно-патриотических и спортивных мероприятиях, а также занимаюсь кикбоксингом. Возможно, поэтому меня и выбрали нести огонь. Это очень значимое событие в моей жизни.