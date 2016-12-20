Губернатор и министр спорта Сахалина сыграли в хоккей за дворовую команду

Игра проходила напряженно, сообщает пресс-служба главы региона. На первых же минутах матча «Сахалин» вырвался вперед, забив три мяча. Казалось, исход был предрешен. Но команда «Южный-41» смогла переломить ход матча и вскоре сравняла счет. Концовка игры выдалась нервной, команды обменялись несколькими голами. В команде «Южный-41» особенно отличился Антон Зайцев, забивший два мяча. Финальный свисток арбитра поставил точку в острой борьбе. Счет оказался равным – 5:5.

- Играл в хоккей с мячом впервые, понравилось, - поделился впечатлениями участник команды «Южный-41» Роман Александров. – Конечно, разница с хоккеем с шайбой очень заметная. Площадка большая, а клюшка маленькая, непривычная. Но все равно интересно.

- Необычный опыт, - поддержал своего соратника по команде Эдуард Киселев. – Особенно было интересно бороться против профессионалов, ведь специфических навыков в хоккее с мячом нет ни у нас, ни у них.

Олег Кожемяко после матча отметил, что на Дальнем Востоке хоккей с мячом очень популярен, особенно в Хабаровске.

– Интерес к этому виду спорта есть и в нашем регионе. Для его развития, как и для хоккея с шайбой, в следующем году мы поможем муниципалитетам приобрести ледозаливочные машины, чтобы обеспечить хорошее качество льда на катках. Надо будет смонтировать на площадках освещение, обустроить места для обогрева. В результате наши земляки получат возможность вволю играть, формировать сборную региона, чтобы она могла защищать спортивную честь Сахалина и Курильских островов, - сказал губернатор.