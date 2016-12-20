42 сахалинских горнолыжника показали мастерство на первенстве области

В Южно-Сахалинске состоялся III этап абсолютного первенства области по горнолыжному спорту.

В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена. В первый день состязаний юноши и девушки двух возрастных групп выявили призеров и победителей в супер-гиганте, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта и молодежной политики.

В возрастной категории девушек U-16 и старше быстрее всех обе дистанции прошла мастер спорта международного класса Владислава Буреева (результат двух заездов – 2:01,89 сек). Второе время показала кандидат в мастера спорта Софья Матвеева. Она проиграла победителю чуть более 2 секунд. Призовую тройку замкнула Анна Горбенко (2:05,85 сек).

В категории девушек U-14 не было равных Лине Литвиновой. По итогам двух заездов она показала лучший результат в своей группе – 2:12,22 секунды. Менее 1 секунды ей уступила Полина Екимкова. На третью ступень пьедестала почета поднялась Софья Коваленко (2:13,74 сек).

В группе мужчин обе дистанции уверенно преодолел мастер спорта международного класса Дмитрий Ульянов (результат двух заездов – 1:55,45 сек). Около 4 секунд победителю уступил мастер спорта Юрий Другов. Тройку призеров замкнул мастер спорта Артем Пак (1:59,52 сек). У юношей возрастной категории U-14 лучшее время показал Артем Хе (2:07,90 сек). 3,51 секунды победителю проиграл Герман Малышев. Третье место завоевал Виталий Цой с результатом 2:12,71 сек.