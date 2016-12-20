Несколько участков сахалинских дорог расчищают от снега

Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях и убедительно просит соблюдать правила дорожного движения.

По данным ведомства, на автодороге Южно-Сахалинск – Холмск обеспечен проезд, за исключением участка с 77-го по 86-й км, где движение слегка осложнено рыхлым снегом. На данный момент там ведётся расчистка и обработка противогололёдными материалами (ПГМ).

На участках трассы Южно-Сахалинск – Оха с 6-го по 254-й км и с 466-го по 519-й км (Южно-Сахалинск, Долинский, Макаровский, Тымовский, Ногликский районы) местами имеется снежный накат и рыхлый снег. На данных отрезках также идёт расчистка и обработка ПГМ.

Асфальт автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск с 171-го по 330-й км (Томаринский, Углегорский районы) покрыт рыхлым снегом и накатом. На автотрассах Тымовское – Александровск-Сахалинский и Арсентьевка – Ильинское также местами зафиксирован снежный накат. На трассе Огоньки – Невельск он имеется на всём протяжении. Обработка ПГМ на дорогах продолжается.

На всем протяжении трассы Огоньки – Невельск имеется снежный накат, обработанный ПГМ.