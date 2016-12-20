Автомобиль скорой помощи снова попал в аварию на Сахалине

Автомобиль скорой помощи сегодня попал в ДТП на Сахалине, в аварии пострадали люди, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по области.

Как рассказали агентству в ведомстве, примерно в 08:30 на 38-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха в районе села Такое Долинского района столкнулись Toyota Corolla Filder и УАЗ, принадлежащий Томаринской районной больнице.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с микроавтобусом. В пресс-службе отмечают, что 31-летний мужчина сел за руль «японки», не имея прав на управление автомобилем.

В результате ДТП пассажирка УАЗа, водитель и пассажир Toyota Corolla Filder получили телесные повреждения. С места происшествия они были доставлены в Долинскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, месяцем ранее в Макаровском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Тогда погибли пять человек, еще двоих госпитализировали.