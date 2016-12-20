Более 57 млн рублей направил ФСС в учреждения здравоохранения на Сахалине

Сахалинское отделение Фонда социального страхования (ФСС) направило в островные медучреждения более 57 млн рублей в 2016 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Деньги перечислены за оказанную помощь беременным женщинам в период родов и после, а также за услуги по диспансерному наблюдению ребенка в первый год его жизни.

Мам бесплатно обеспечивают медикаментами (по рецептам врача) за счет средств родового сертификата, а учреждения здравоохранения получают дополнительное финансирование на закупку оборудования и оплату труда медицинского персонала.