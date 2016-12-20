83 двойни родилось на Сахалине в 2016 году

6 тыс. 630 малышей родилось в Сахалинской области в 2016 году.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном отделении Фонда социального страхования, из них 83 двойни и одна тройня. В ушедшем году среди новорожденных мальчиков оказалось на 138 человек больше, чем представительниц прекрасного пола (3 тыс. 384 мальчика и 3 тыс. 246 девочек).

Одиннадцать младенцев в день своего рождения весили более пяти кг, а 15 малышей не достигли в весе и 1 кг.

Средний рост появившихся на свет ребятишек в ушедшем году составлял 52,66 см, а вес - 3,34 кг.

Кстати, у 90 малышей рост при рождении составлял более 58 см, а у 36 – менее 40.

Наименьшее количество деток рождалось по понедельникам и в выходные дни. Наиболее продуктивными месяцами были март, апрель, май, июнь и декабрь.

Напомним, что в 2016 году сахалинское отделение Фонда социального страхования перечислило учреждениям здравоохранения более 57 млн рублей. Они направлены на услуги медпомощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, а также на диспансерное наблюдение ребенка, в первый год его жизни.