Сахалинский театр кукол опубликовал «сказочный» отчет за 2016 год

Почти 32 тыс. зрителей посетили Сахалинский театр кукол в 2016 году.

Официальный отчет о деятельности опубликовали на сайте в свойственной театру неофициальной «сказочной» манере.

Так, в прошлом году в театральном гардеробе приняли и выдали порядка 100 тонн одежды. А касса учреждения использовала 32 катушки билетов по 1000 штук в каждой. Кстати, уточняют в театре, это на три катушки больше, чем в предыдущем году.

Как минимум 364 раза сказали зрителям «здравствуйте» и еще 364 раза поблагодарили за посещения спектаклей администраторы театра кукол. А два сказочных персонажа – Дед Мороз и Снегурочка – засветились на островном радио.

С прошедших 412 спектаклей было сделано и обработано около 30 тыс. фото и видеофайлов. 48 спектаклей показал театр во время гастролей по острову. Постановки кукольного театра смогли посмотреть и 238 ребятишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этот проект называется «Театральная неотложка». Два больших проекта организовали и провели люди и куклы в 2016 году. Это «Лаборатория «Беби-театр» и «Фестиваль домашних театров кукол». Сахалинский театр кукол пригласили пять международных и межрегиональных фестивалей. Три из них определены как первостепенные - XVII Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», XII Международный фестиваль сценических искусств – BIENALA Театра «Eugene Ionesco», BITEL (в Кишинёве, Молдова) и V Межрегиональный фестиваль дальневосточных театров кукол «Папа Карло» (Петропавловск-Камчатский, Россия)

Деятельность Сахалинского театра кукол широко освещалась и в СМИ – вышло более 300 статей, заметок и сюжетов. Причем публикации появлялись на информационных площадках от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, а также в Кишинёве, Ереване, Саппоро. Теперь островные кукольники готовятся к дню рождения театра – 18 февраля ему исполняется 36 лет. А в ноябре этого года состоится IV Международный сахалинский фестиваль театров кукол «На островах чудес».