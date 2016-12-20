Фракция «Единой России» соберется накануне посевной

Следующее выездное заседание фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ пройдет в марте и будет посвящено вопросам сельского хозяйства, информирует пресс-служба партии.

- Весной один из самых актуальных вопросов для нашей страны – это подготовка к посевной кампании, поэтому мы планируем посвятить следующее выездное заседание фракции в марте сельскому хозяйству и пригласить министра сельского хозяйства Александра Ткачёва и руководителей профильных ведомств, - рассказал журналистам заместитель председателя Государственной думы, секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

Он добавил, что формат работы фракций единороссов в регионах будет выстроен сходным образом.

- Такое предложение сделал председатель партии Дмитрий Медведев, выступая во вторник перед депутатами «Единой России». И мы видим на собственном опыте, насколько важно и полезно вместе с членами исполнительной власти обсуждать насущные проблемы, понимать вектор развития, планы министерств. В ближайшее время наши коллеги в региональных парламентах также проведут заседания с приглашением представителей местных органов исполнительной власти. На четверг запланировано селекторное совещание с региональными отделениями. Мы обсудим реализацию такого формата работы. Сейчас, когда депутаты фракции в Государственной думе получили ответы на вопросы в части развития промышленности, актуальные именно для своих регионов, было бы крайне важно по горячим следам и депутатам на региональном уровне проработать эту тему. А в марте, как я уже сказал, обсудим вопросы, касающиеся сельского хозяйства, - рассказал Неверов.