Сахалинец попался на краже куботейнеров

Ногликские госавтоинспекторы по горячим следам раскрыли кражу куботейнеров для перевозки рыбы, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

О происшествии в полицию информировали в субботу в 04:48. Оперативному дежурному рассказали, что неизвестный проник в цех переработки рыбы и похитил тару для транспортировки продукции емкостью 1 тонна. Ущерб руководство предприятия оценило в 800 тыс. рублей.

Сыщики задержали вора с поличным в лесном массиве. К нему полицейских привели следы снегохода, на котором житель Ноглик пытался увезти добычу.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигуранту инкриминируется кража в крупном размере.

Как выяснилось, подозреваемый действовал не один, а с двумя сообщниками. Группа взломала окно в цехе переработки рыбы и партиями стала перевозить на «Буране» куботейнеры. К моменту задержания одного из троицы они успели вывезти 14 штук. По горячим следам двое оставшихся злоумышленников были задержаны, а похищенное обнаружено и изъято. По словам одного из мужчин, на предприятии работал его родственник. Как-то в разговоре он обмолвился, что куботейнеры из рыбообрабатывающего цеха стоят больше одной тысячи долларов каждый. Тогда у инициатора кражи и родилась идея незаконного обогащения, для реализации которой он привлек сообщников.