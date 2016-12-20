На новый объект сахалинского «Горного воздуха» выделят 48 млн рублей

На Сахалине объявлен конкурс на кардинальное обновление средней площадки сахалинского спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

По информации пресс-службы учреждения, на сайте госзакупок появился тендер на проектирование зданий и сооружений. Прием заявок осуществляется до 27 февраля. Начальная стоимость контракта – 48 млн 605 тыс. рублей.

По проекту, там будут построены гостиница и гостевые домики, ресторан, кафе-бары, а также ряд сервисных технических объектов.

Подробнее о запланированных стройках, начало которых намечено уже на третий квартал 2017 года, рассказал заместитель директора СТК «Горный воздух» Игорь Федорищев. Семиэтажная гостиница трехзвездочного уровня на 150 номеров разместится на площади примерно 10 тыс. кв. метров. Два десятка гостевых коттеджей на 12 и 8 человек подойдут тем, кто хочет большего уединения. Двухуровневая парковка вместит 106 автомобилей. На средней площадке также разместятся сервисное здание комплекса и гараж для ратраков.

- Проектирование ведется на средства бюджета области, а для строительства объектов мы привлечем инвесторов. Все объекты будут обеспечены необходимой инфраструктурой, подъездными путями и благоустроены, - отметил замдиректора.

Работы ведутся в рамках областной адресной инвестиционной программы «Развитие спортивного комплекса СТК «Горный воздух». За ее счет ведутся разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектов, реконструкция и строительство сопутствующей инфраструктуры комплекса, строительство горнолыжных трасс на горах Большевик и Красная, трассы «Спортивная» на западном склоне горы Большевик, канатных дорог, экстрим-арены.