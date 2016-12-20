Осенью этого года Сахалин посетит бизнес-миссия инвесторов из стран Евросоюза, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве.

Детали предстоящего визита обсудят с зарубежными партнерами в ближайшие дни. Переговоры пройдут на площадке российского инвестиционного форума в Сочи. В программу мероприятия, которое состоится 27-28 февраля, вошли тематические блоки «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Проектное управление в органах власти». Ожидается, что участие в форуме примет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, в конце прошлого года о готовности вести бизнес в Сахалинской области заявили сразу несколько новых компаний из стран Евросоюза. К такому выводу потенциальные инвесторы пришли после состоявшейся для них в Москве презентации возможностей региона. Прошла она в офисе Ассоциации европейского бизнеса – влиятельной структуры, которая объединяет более 500 иностранных компаний, работающих в России.

Сегодня европейский бизнес на Сахалине представлен 130 компаниями, главным образом в нефтегазовой отрасли. Власти рассчитывают изменить эту диспропорцию и привлечь значительный инвестиционный и технологический потенциал стран Евросоюза также в другие важные сферы экономики - сельское хозяйство, рыбную и лесную отрасли, строительство и туризм.

К примеру, их приглашают стать резидентами двух сахалинских территорий опережающего социально-экономического развития: «Южная» (направленность – сельское хозяйство) и «Горный воздух» (спорт и туризм). Сегодня в их рамках создаются крупные инфраструктурные объекты. Реализующим данные проекты компаниям предложены льготные условия ведения бизнеса – административные, налоговые и таможенные преференции.

Потенциальные партнеры региона из Европы уже озвучили первые деловые предложения для сахалинской стороны. Это идеи по организации производства базальтовых матов для сахалинских теплиц, возведению гостиниц, мусороперерабатывающего комплекса, применению современных технологий в дорожном строительстве, утилизации свалок, оставшихся на острове после добычи угля.

Для уточнения планов взаимодействия губернатор Олег Кожемяко пригласил европейских партнеров посетить Сахалинскую область, чтобы на месте оценить условия ведения бизнеса, которые предлагает регион.

Уже известно, что потенциальные инвесторы в ходе визита на остров этой осенью, помимо переговоров в кабинетах, намерены посетить площадки территорий опережающего развития и встретиться там с островными бизнесменами.

Кроме встреч с европейскими партнерами на форуме в Сочи, сахалинская делегация подпишет ряд документов о взаимодействии. Среди них план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с правительством Республики Татарстан, соглашения о совместных проектах с ПАО «Газпром нефть» по обеспечению области битумными и смазочными материалами, техническими жидкостями, а также с Республиканским государственным центром многокомпонентных информационных компьютерных сред о создании на Сахалине детского технопарка «Кванториум» (это новый формат дополнительного образования в стране, в котором приоритет отдан инженерным наукам).

В ходе визита на инвестиционный форум включенные в состав делегации специалисты министерства спорта и молодежной политики области планируют также подробно ознакомиться с олимпийским опытом Сочи. Сахалину он необходим для организации уже в обозримом будущем первой зимней Олимпиады для молодежи, как неофициально называют международные спортивные игры «Дети Азии».