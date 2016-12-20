Сахалинским спортсменом января стала биатлонистка

На сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области завершилось голосование за «Лучшего спортсмена месяца» по итогам января 2017 года.

По информации ведомства, победу одержала биатлонистка из Томари Дарья Капранова. За нее проголосовало 2 тыс. 111 человек, которые отметили ее победу на первенстве Дальнего Востока. В индивидуальной гонке на 10 км с четырьмя огневыми рубежами она преодолела дистанцию за 44.44.4 секунды. Ближайшая преследовательница проиграла сахалинке более 7,5 секунды. В спринте на дистанции 6 км с двумя огневыми рубежами Дарья Капранова также стала первой.

Второе место занял гимнаст Михаил Михлик. За него свои голоса отдали 748 человек. Спортсмен завоевал на всероссийском турнире по спортивной гимнастике среди городов Дальнего Востока и Сибири на призы мэра Благовещенска сразу несколько медалей. В опорном прыжке и в упражнениях на брусьях он стал первым. При этом в личном зачете юноша примерил на себя серебряную медаль.

Третье место заняла Карина Глебова – за нее проголосовало 709 человек. Девушка завоевала золотую медаль чемпионата ДФО по легкой атлетике. Мастер спорта из Южно-Сахалинска стала первой в беге на 200 метров (25,82 секунды) и второй на дистанции 60 метров (7,81 секунды).

По словам «спортсменки января», о голосовании она узнала из Интернета.

- Приятно, конечно. Волновалась, потому что хотелось победить. Хочу поблагодарить организаторов конкурса. Я с удовольствием прочитала информацию о других участниках состязаний. Обычно общаешься только с биатлонистами, знаешь только их результаты, а тут еще о других спортсменах узнаешь, - поделилась биатлонистка.

Напомним, голосование проводится ежемесячно. Победитель лично из рук министра получит грамоту и сертификат, а также знак отличия.