«Сахалин Энерджи» профинансировала проект театра кукол

В Сахалинском театре кукол прошли премьерные показы спектакля «Чудо-день».

По информации пресс-службы «Сахалин Энерджи», постановка является частью проекта, поддержанного Фондом социальных инициатив «Энергия» компании-оператора «Сахалин-2». Сотрудники театра называют его социальным и рассчитывают, что он будет способствовать пробуждению материнского инстинкта в наше прагматичное время.

Постановка идет в двух версиях – зимней и летней. Эта работа представляет синтез моно- и беби-спектакля. В зале нет сцены, нет декораций (только воздушные полупрозрачные полотна подкрашены светом), одна актриса, вальдорфская кукла и немного мелкого реквизита. Нет границы между сценой и зрительным залом, малыши и взрослые устраиваются на подушках, на расстоянии вытянутой руки от театрального действа.

По словам автора и режиссера Оксаны Исаевой, которая специально приехала на Сахалин для реализации этого проекта, не случайно для спектакля была выбрана вальдорфская кукла. - Она помогает развивать у малышей воображение, будить фантазию. Самый главный принцип для беби-спектакля – дать пищу для размышлений. Поэтому он полностью построен на классической музыке и на ассоциациях, - поделилась она. В результате получился спектакль о счастье материнства, о дне, полном чудесных открытий, которые мать дарит своему ребенку. Он рассчитан на зрителей всех возрастов, но особенно актуален для женщин, напоминая им о самом важном событии в их жизни.

В рамках масштабного проекта налажено взаимодействие с институтом психологии Сахалинского госуниверситета, планируется анкетирование старшеклассниц южно-сахалинских школ до и после спектакля. Это поможет понять и оценить силу его воздействия. Кроме этого, организаторы планируют конкурс сочинений и фотографий и круглый стол по проблемам материнства. А вальдорфская кукла может стать героиней спектакля, который могут создать ученики театральных классов.