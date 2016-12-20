Уголовное дело Хорошавина прилетело на Сахалин

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его сообщников поступило в Южно-Сахалинский городской суд. Вынесено постановление о назначении даты предварительного слушания, сообщается на сайте суда.

Слушание по обвинению Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина, а также советника губернатора Андрея Икрамова, министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николая Борисова в совершении коррупционных преступлений состоится 20 февраля в 10:00. Оно будет проходить в формате закрытого судебного заседания.

Напомним, ранее заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Хорошавина и сообщников. Оно было направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

Бывший губернатор Сахалинской области находится в московском СИЗО с марта 2015 года. Он обвиняется в нескольких эпизодах коррупции.