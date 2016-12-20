Более 30 тысяч перепелов сгорели в пожаре на Сахалине

Крестьянско-фермерское хозяйство «Остров» потеряло в пожаре 33 тыс. перепелов. Накануне в селе Троицком Анивского района сгорел старый птичник, лишив хозяйство всего маточного стада, рассказал РИА «Сахалин-Курилы» глава КФХ Сергей Ким.

Сообщение о возгорании фермерского хозяйства поступило на пульт оперативного дежурного МЧС рано утром 12 февраля. Первый пожарный расчет прибыл через девять минут, сообщили в пресс-службе МЧС. Когда прибыли огнеборцы, хозпостройка горела открытым пламенем на площади 20 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра огонь распространялся очень быстро. Пожар ликвидировали в 11:15.

Погибших и пострадавших людей, к счастью, не было. Чего не скажешь о птице. В старом комплексе находилось всё маточное стадо фермы – 18 тыс. перепелов, с которых получали яйцо и закладывали его на инкубирование. Огонь не пощадил и 15 тыс. суточных и недельных птенцов. Фермер потерял больше половины всего поголовья.

В новом корпусе фермы, который открыли в декабре прошлого года, осталось 10 тыс. голов птицы и 10 тыс. птенцов, которые вот-вот должны вылупиться.

- К марту мы планировали расширить ферму до 100 тыс. голов, потеря маточного стада отодвигает эти сроки примерно на два месяца. Сейчас будем восстанавливать стадо, - сказал Ким.

Размер ущерба здесь пока не подсчитали, но глава КФХ говорит, что он, несомненно, большой.

- Главная ценность – в птице и некотором оборудовании. Само здание птичника было очень простым, деревянным. Восстанавливать будем своими силами. Про причины пожара ничего сказать не могу, всё работало в обычном режиме на протяжении пяти лет, да и некогда сейчас над этим размышлять, нужно разбирать завалы, - сказал Ким.

Сегодня стало известно, что правительство Сахалинской области окажет помощь пострадавшему хозяйству. Фермер купит яйцо, а власти предоставят ему помещение для инкубирования и доращивания птенцов. Также по поручению губернатора Олега Кожемяко областное министерство сельского хозяйства решит вопрос об обязательном страховании имущества всех сельскохозяйственных предприятий, получающих поддержку из бюджета.

В 2016 году на перепелиной ферме – единственной в области, где разводят эту птицу в промышленных масштабах, произвели 4,2 млн яиц и 17 тонн мяса.