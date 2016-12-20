В Южно-Сахалинске повесился 22-летний горожанин

12 февраля в одной из квартир дома №89а на улице Антона Буюклы в Южно-Сахалинске обнаружено тело 22-летнего местного жителя.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, информация о происшествии поступила в подразделение ведомства областного центра в этот же день в 09:45.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством через повешение.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.