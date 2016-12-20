Заповедник «Курильский» отметил день рождения выставкой

Второй год коллектив проводит день рождения в стенах Южно-Курильского районного Дома культуры с большим количеством гостей. Подарком от заповедника гостям стала фотовыставка «Заповедные острова». Снимки предоставили как сами сотрудники научного учреждения, так и мастера с мировым именем Сергей Шанин, Андрей Нарчук, Андрей Сидоров, Иван Дементиевский, Андрей Шапран. На фото запечатлены представители животного и растительного мира Южных Курил, пейзажи Кунашира и Малой Курильской гряды.

В фойе РДК экспонировалась также масштабная выставка детских рисунков, посвященная природным охраняемым территориям России. Естественно, в центре внимания юных авторов оказались родные места – заповедник «Курильский» и заказник «Малые Курилы». Гости могли принять участие в голосовании, которое должно было определить обладателя приза зрительских симпатий.

Ученые провели интерактивные занятия с земляками. Гости праздника учились читать «белую книгу» зимнего леса. Они распознавали следы животных на снегу, узнавали и определяли своих ближайших соседей – обитателей островного побережья. Дети и взрослые разглядывали ракушки и водоросли и даже рассматривали ткани растений под микроскопом и узнавали, чем отличаются друг от друга разные виды.

Жители Южно-Курильска проверили свои знания о природе родных островов и попытали счастья в заповедном «Поле чудес». А самые маленькие любители природы благодаря сотрудникам Дома культуры, также подключившихся к празднику, с помощью аквагрима превращались в животных заповедников – тигров, зайцев, медведей и леопардов.

На празднике работала заповедная почта. Каждый мог подписать для отправления поздравительную открытку в другие охраняемые территории России, поздравив их со столетием заповедной системы страны. А на память участникам оставались закладки с фотографиями и краткой информацией по этим территориям. С неподдельным интересом и взрослые, и дети слушали рассказ о заповедных уголках и их обитателях, внимательно изучали карту и писали трогательные пожелания. Автор самого оригинального поздравления в стихах («Остров Врангеля») получил памятный приз. В ближайшее время на открытки будут наклеены марки, и они централизованно отправятся к своим адресатам в разные уголки России.

В сувенирной лавке можно было приобрести продукцию заповедника «Курильский»: настенные и настольные календари, магниты, путеводители и познавательные буклеты.