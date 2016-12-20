В Смирных ощутили подземные толчки до трех баллов

Сегодня в 14:54 сейсмостанция «Южно-Сахалинск» зарегистрировала на острове землетрясение магнитудой 3,1.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, эпицентр подземных толчков находился в 6 км юго-западнее Смирных. Очаг землетрясения располагался на глубине 6 км.

По информации администрации Смирныховского района, на территории райцентра ощущаемость землетрясения составила 2-3 балла. Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В настоящее время оперативные группы администрации муниципального образования и местного гарнизона пожарной охраны производят осмотр зданий и сооружений. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, в том числе объектам жизнеобеспечения. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС. При необходимости людям следует обратиться в дежурные службы.