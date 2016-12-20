Неорганизованная молодость
Депутаты обсудили, как возродить в островном регионе систему подготовки специалистов по работе с молодежью
Один на две тысячи
В советские времена этому направлению уделялось особое внимание, многие наработки были бы полезными и сейчас. Данный вопрос обсуждался на очередном заседании думского комитета по спорту, туризму и молодежной политике
– У нас в районе более двух тысяч жителей в возрасте от 14 до 30 лет, и я в одиночку всех охватить просто не могу, – сказал специалист Александровск-Сахалинской мэрии Евгений Долгоруков. – В работе помогает одна из наших некоммерческих организаций, но надо создавать какое-то подведомственное учреждение типа Дома молодежи…
Для обсуждения актуальной темы законодатели пригласили представителей профильных министерств и ряда муниципалитетов, активистов общественных объединений и педагогов СахГУ. Речь шла о восстановление системы подготовки специалистов по работе с молодежью.
Из выступления заместителя министра спорта и молодежной политики области Егора Умнова явствовало: уже с несколькими подрастающими поколениями островитян ведется работа по военно-патриотическому, спортивному, волонтерскому и другим направлениям.
Причем, по рекомендациям Росмолодежи, соответствующие специалисты включены в штат не только самого министерства, но и муниципалитетов. А в Южно-Сахалинске и Корсакове созданы еще и отдельные бюджетные учреждения – центры молодежных инициатив. Тем не менее, специалистов явно не хватает.
Другая проблема – недостаточные профессиональные навыки большинства таких работников, ведь ранее они учились на менеджера, юриста или педагога.
Кстати, кадровый дефицит возникает не на пустом месте. Несмотря на то, что подготовку магистров и бакалавров по федеральным государственным образовательным стандартам «Организация работы с молодежью» вот уже не один год предлагает более 80 вузов и сузов страны, основная их часть расположена в центральной части России. Бюджетных мест там резервируется немного, а платить за обучение по 60-70 тысяч рублей ежегодно и на протяжении 4-5 лет сумеет далеко не каждый желающий получить востребованную специальность.
Остается, казалось бы, единственный шанс – поступить в островные учебные заведения. Но ни в одном из них таких специалистов не готовят.
Сегодня, по мнению Умнова, начинать надо с переподготовки уже имеющихся в области 30 «молодежных» работников. Тем более что первые шаги в этом направлении уже сделаны. Например, в текущем году запланирован трехдневный тематический семинар, который проведут педагоги МГУ и эксперты Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи). Нужные навыки, обмен опытом по организации работы с молодежью можно получить и в рамках традиционного форума «Острова», который намечено провести в третьем квартале. Словом, повысить профессиональное мастерство действующим специалистам помогают. Ну, а в будущем, возможно, возникнет и потребность в открытии новой специальности в каком-либо из образовательных учреждений области.
– Система переподготовки у нас отлажена хорошо, – поддержала выступавшего проректор по воспитательной работе и социальным вопросам СахГУ Светлана Барышникова. – Такое обучение еще и дешевле обходится. Если с министерством в этом вопросе мы определимся, и будет заказ, то все вполне осуществимо…
Детали отношений
Примечательно, что задолго до этого обсуждения свое мнение по актуальной теме высказали руководители муниципальных образований. Из Углегорска, например, прислали целый доклад, посвященный деятельности органов госвласти и местного самоуправления по развитию системы подготовки специалистов для работы с молодежью. Предложения в нем содержатся разные, но одно поражает своей масштабностью – создать отдельное общественное движение, объединив в нем возможности не только учебных заведений, ДОСААФ и различных патриотических организаций, но еще и Русской православной церкви, а также традиционных конфессий России.
Из Корсаковского района сообщили: необходимо готовить единые нормативно-правовые акты, чтобы прояснить должностные обязанности, режим работы, договорные отношения и другие «детали» в деятельности специалистов соответствующего профиля. Вдобавок, по мнению представителей местной администрации, в островной области пора принимать единый профстандарт для такого специалиста, тем более что проект нормативного документа был разработан Росмолодежью и активно обсуждался еще в прошлом году. Впрочем, не во всех районах поднятая депутатами тема вызвала интерес. Так, из Охи в облдуму прислали, по сути, обыкновенную отписку, в которой прямо говорится: «Информацию по вопросу «О восстановлении системы подготовки специалистов по работе с молодежью» не имеем…»
– Системы подготовки специалистов нужного профиля в области нет, – констатировал депутат Виталий Гомилевский, суммировав позицию многих своих коллег.
Он же напомнил: система такого рода эффективно действовала в советские времена, когда с подрастающим поколением начинали работать еще в детсадах. По мнению законодателя, надо обратиться в правительство с предложением – создать при профильном министерстве отдельное учреждение с филиалами в районах. И не столь важно, назовут его центром молодежных инициатив, или как-то иначе.
Главное, чтобы тем же патриотическим воспитанием молодежи занимались конкретные специалисты, чью работу потом можно было оценить по реальным результатам.
В решение комитета вошли и другие рекомендации. В частности, региональным профильным министерствам и муниципалитетам рекомендовано организовать конференции, семинары и совещания по проблемам кадрового обеспечения государственной молодежной политики, соответствующий ежегодный конкурс профессионального мастерства, повышение квалификации через систему дистанционного образования и многое другое. Для решения кадрового вопроса, как отметили депутаты, требуется подумать о дополнительных социальных гарантиях и льготах для работников столь важной сферы.
Организация работы с молодежью на местах подробно расписана в методических рекомендациях Росмолодежи, утвержденных в прошлом году Министерством образования и науки РФ приказом № 167.
Согласно этому документу в каждом субъекте РФ должен быть принят региональный закон о молодежной политике, а также создан профильный орган власти или отдельное подразделение. Приводится примерная структура соответствующих подразделений в органах местного самоуправления.
Например, в городском округе с численностью населения от 50 тысяч до 500 тысяч жителей работой с молодежью должен заниматься отдел, имеющий не менее 5 подготовленных специалистов. А в муниципалитетах, на территории которых проживают от 10 тысяч до 50 тысяч человек – 3 специалиста.
Одновременно на каждые 20 тысяч населения конкретной территории предлагается создавать муниципальное бюджетное учреждение, в котором молодежными делами занимались бы три профессиональных работника.
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