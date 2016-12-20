Неорганизованная молодость

В советские времена этому направлению уделялось особое внимание, многие наработки были бы полезными и сейчас. Данный вопрос обсуждался на очередном заседании думского комитета по спорту, туризму и молодежной политике

– У нас в районе более двух тысяч жителей в возрасте от 14 до 30 лет, и я в одиночку всех охватить просто не могу, – сказал специалист Александровск-Сахалинской мэрии Евгений Долгоруков. – В работе помогает одна из наших некоммерческих организаций, но надо создавать какое-то подведомственное учреждение типа Дома молодежи…

Для обсуждения актуальной темы законодатели пригласили представителей профильных министерств и ряда муниципалитетов, активистов общественных объединений и педагогов СахГУ. Речь шла о восстановление системы подготовки специалистов по работе с молодежью.

Из выступления заместителя министра спорта и молодежной политики области Егора Умнова явствовало: уже с несколькими подрастающими поколениями островитян ведется работа по военно-патриотическому, спортивному, волонтерскому и другим направлениям.

Причем, по рекомендациям Росмолодежи, соответствующие специалисты включены в штат не только самого министерства, но и муниципалитетов. А в Южно-Сахалинске и Корсакове созданы еще и отдельные бюджетные учреждения – центры молодежных инициатив. Тем не менее, специалистов явно не хватает.

Другая проблема – недостаточные профессиональные навыки большинства таких работников, ведь ранее они учились на менеджера, юриста или педагога.

Кстати, кадровый дефицит возникает не на пустом месте. Несмотря на то, что подготовку магистров и бакалавров по федеральным государственным образовательным стандартам «Организация работы с молодежью» вот уже не один год предлагает более 80 вузов и сузов страны, основная их часть расположена в центральной части России. Бюджетных мест там резервируется немного, а платить за обучение по 60-70 тысяч рублей ежегодно и на протяжении 4-5 лет сумеет далеко не каждый желающий получить востребованную специальность.

Остается, казалось бы, единственный шанс – поступить в островные учебные заведения. Но ни в одном из них таких специалистов не готовят.

Сегодня, по мнению Умнова, начинать надо с переподготовки уже имеющихся в области 30 «молодежных» работников. Тем более что первые шаги в этом направлении уже сделаны. Например, в текущем году запланирован трехдневный тематический семинар, который проведут педагоги МГУ и эксперты Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи). Нужные навыки, обмен опытом по организации работы с молодежью можно получить и в рамках традиционного форума «Острова», который намечено провести в третьем квартале. Словом, повысить профессиональное мастерство действующим специалистам помогают. Ну, а в будущем, возможно, возникнет и потребность в открытии новой специальности в каком-либо из образовательных учреждений области.

– Система переподготовки у нас отлажена хорошо, – поддержала выступавшего проректор по воспитательной работе и социальным вопросам СахГУ Светлана Барышникова. – Такое обучение еще и дешевле обходится. Если с министерством в этом вопросе мы определимся, и будет заказ, то все вполне осуществимо…