В финале «Золотой шайбы» Сахалин представит «Кристалл»

Южно-сахалинский «Кристалл» стал победителем VIII турнира дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба» в старшей возрастной группе.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональной федерации хоккея, именно он представит Сахалинскую область на всероссийском финале «Золотой шайбы». Напомним, традиционный турнир принимает и в этом году Макаров.

12 районных команд-чемпионов, более 150 участников, шесть дней жарких хоккейных баталий, сломанные клюшки, охрипшие тренеры и болельщики, растаявший перед решающими играми лед – все это сахалинский дворовый детский хоккей.

Напомним, что после пяти дней группового этапа из 12 команд в плей-офф соревнований, как и ожидалось, прошли фавориты – «Ногликские медведи», южно-сахалинский «Кристалл», макаровская «Виктория» и «Чеховские медведи» из Холмского района. Многие отдавали преимущество в полуфиналах командам из Ноглик и Южно-Сахалинска. Во многом они оказались правы, но путевки на «золотой матч» фаворитам достались тяжело. Мало кто мог представить, что в первом полуфинальном матче мальчишки из Чехова и Холмска будут два периода «гонять» непобедимых северян. Только в третьем периоде, сенсационно выигрывая 1:0, они пропустят три разящих выпада нападающих соперников. Данила Плахута, Даниил Лампадов и Егор Кубяка выведут «Ногликских медведей» в финал – 1:3.

Еще более впечатляющим по накалу страстей выдался второй полуфинальный матч. Необычно было наблюдать, как макаровчане, больше времени проводящие на корте не тренируясь, а убирая снег и заливая лед, имели в этой игре столь значительное игровое преимущество, что, к удивлению всех болельщиков, временами просто запирали южносахалинцев в их защитной зоне! По большому счету судьбу этой встречи решил тренерский план Дмитрия Евдокимова. Понимая, что трибуны будут гнать своих любимцев вперёд при любом счете, наставник «Кристалла» сделал ставку на надежную игру в обороне и быстрые контратаки своих нападающих. И ставка на быстрых и техничных «рыбачков» – один нападающий всё время караулит шайбу у красной линии – сработала. Трижды голкипер «Виктории» Андрей Колоница спасал свою команду, но и трижды вынимал шайбу из своих ворот. На последний перерыв команда уходила при счете 0:3. В третьем периоде соперники обменялись двумя результативными атаками, причем Никита Савичев и Максим Ревуцкий стали первыми, кто размочил ворота «Кристалла» в этом турнире. Но этого не хватило: южносахалинцы вышли в финал турнира со счетом 5:2. «Золотой матч», без сомнения, можно назвать гроссмейстерским: и ногликцы, и южносахалинцы осторожно начали игру, делая ставку на надежную оборону и ожидая ошибок у соперников.

Героем матча стал Артем Поляков. Лидер атак «Кристалла» ровно на десятой минуте открыл счет и, по сути, дал команде второе дыхание. Маленькие и юркие игроки из областного центра все чаще и чаще брали игру на себя и, несмотря на ответную шайбу «медведей», практически полностью доминировали во втором и третьем периодах. Смело шёл в силовую борьбу с большими соперниками маленький Федор Кормачев. Настоящее шоу, обыгрывая на «носовом платке» сразу по несколько соперников, демонстрировал Ярослав Касьянов. В воротах творил чудеса Алексей Носков, а Данил Лотин и Артём Поляков точными бросками в третьем периоде трансформировали отличную игру своей команды в заветную путевку на всероссийский финал «Золотой шайбы». 3:1, красивая победа «Кристалла».