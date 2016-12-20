В Южно-Сахалинске ищут хулигана, разбившего окно иномарки

Неизвестный разбил водительское окно иномарки «Хонда Фит» во дворе дома №4 по проспекту Победы Южно-Сахалинска.

По словам хозяина автомобиля, инцидент произошёл вечером 9 февраля - около 21:00. Услышав сигнализацию, он выбежал во двор, но злоумышленник к тому времени уже успел скрыться.

- Цель поступка непонятна. В машине ничего не пропало. Хулиган не оставил улик, которые могли бы помочь установить его. Ни камней, ни других тяжёлых предметов рядом не найдено, - рассказал потерпевший.

Пока мужчина решил повременить с обращением в полицию, он ждет, что злоумышленник сам придет с повинной.

- Человек, разбивший стекло ... на «Хонда Фит», .. отзовись! - оставил он обращение на местном интернет- сайте.

Редакция РИА «Сахалин-Курилы» убедительно просит тех, кто стал невольным очевидцем случившегося, сообщить об этом по телефону 46-49-46.