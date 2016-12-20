Сгорел Птичник

Тридцать тысяч перепелов погибли в огне. В анивском крестьянско-фермерском хозяйстве «Остров» произошел пожар, уничтоживший старый птичник.

Урок пожарной безопасности

Теме пожарной безопасности в южно-курильской школе посвятили несколько уроков. Ребятам рассказали о правилах поведения в экстремальных ситуациях. После чего дали возможность самим попробовать себя в роли спасателей.

Спасли рыбака

Любитель зимней рыбалки едва не погиб в Корсакоском районе. В субботу сахалинец занимался подледным ловом в заливе Мордвинова. С наступлением темноты мужчина хотел выйти к своему автомобилю, но не смог найти путь к берегу. Мешала начавшаяся легкая метель. К месту выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и ГИМС. Рыбака обнаружили в трех километрах от берега.

ДТП с участием скорой помощи

Очередное ДТП с участием медицинского спецтранспорта произошло на Сахалине. В Долинском районе около села Такое иномарка Toyota Corolla Filder на встречной полосе федеральной трассы столкнулась со служебным УАЗом Томаринской ЦРБ.

Огонь военных игр

Огонь ӀӀӀ Всемирных военных игр зажгли на маяке Лопатина в Невельске. Международное спортивное состязание для военнослужащих проводится раз в четыре года. И впервые соревнования принимает Россия.

Выплаты работающим пенсионерам

Пенсионеры, прекратившие свою трудовую деятельность, получат индексацию выплат только через четыре месяца после увольнения. Такое пояснение дали в сахалинском отделении Пенсионного фонда России.

Островам присвоены имена

Остались на картах. Именами выдающихся дальневосточных деятелей назвали пять безымянных прежде островов Курильской гряды. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Снежные фигуры в Углегорске

В Углегорске праздничное настроение, созданное силами жителей, продолжает радовать гостей города. Конкурс, стартовавший еще в конце прошлого года – «Мы его слепили», открыл в горожанах таланты скульпторов. Двухметровые снежные птицы, ледяные городки и необычные украшения. Петухов ваяли в детских садах и целыми семьями. А символ 2017 года изо льда, подсвеченный иллюминацией, до сих пор красуется у районного дома культуры. Он оказался вне власти погоды и солнца.

Казачество в Углегорске

А в соседнем Шахтёрске возводят часовню Матроны Московской. Местная казачья организация силами энтузиастов построила сруб без единого гвоздя. Этим летом уютная часовня, венчать которую будет уникальная маковка, примет первых верующих. Готовят жители Шахтерска и целую россыпь идей по привлечению в район туристов.

Девочка получила черный пояс по каратэ

Впервые в истории южно-сахалинского карате киокушинкай Елизавета Мищенко получила черный пояс. Ранее обладателями первого дана по этому восточному виду единоборств в областной столице становились лишь мужчины.

«Лыжня России»

Юбилейная 35-ая гонка «Лыжня России» собрала в островном регионе около шести тысяч человек. Основные соревнования прошли в селе Троицком. Спортсмены бежали дистанции от двухсот метров до десяти километров. Кроме того, каждый лыжник стал участником лотереи, где разыгрывался главный приз.

Сахалинец попадет в Книгу Гиннесса

Житель Поронайска может попасть в книгу рекордов Гиннеса. Мастер спорта России по силовому троеборью Евгений Борозна десять раз толкнул штангу весом в центнер лежа под водой. Все это происходило в акватории залива Терпения. Стойки и скамью для упражнения установили на глубине один метр. Таким образом, спортсмен полностью находился в ледяной воде. Зато снаряд ему приходилось поднимать уже над поверхностью залива.