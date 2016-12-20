Открытие трамплина К-70 в Южно-Сахалинске перенесли из-за погоды

Первенство Сахалинской области по прыжкам с трамплина завершилось в Южно-Сахалинске.

В нем приняли участие 70 спортсменов, рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики. Непогода внесла в соревнования свои коррективы: открытие трамплина К-70 после реконструкции организаторы решили отменить. Однако остальные – К-10, К-20, К-30 – встретили юных спортсменов из Южно-Сахалинска и Углегорска на своих склонах.

Первыми на старт вышли мальчики 2007 года и младше. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Роман Ведеников, вторым стал Дмитрий Серегин, третьим был Эльдар Коржан.

Среди девочек первой оказалась Ольга Черных, второй была Елизавета Гонак, третьей – Варвара Голдак.

После прыжков на трамплине К-25 места распределились следующим образом. На первом месте оказался Владимир Голубев, вторым стал Даниил Красковский, Дмитрий Органдеев замкнул тройку лидеров. На К-35 победу праздновал Даниил Иванков, вторым был Артем Мясников, третьим – Артем Движков. Среди девочек равных не было Анне Беленок, второй стала Екатерина Черноусова, третьей - Татьяна Радионова. Открытие трамплина К-70 намечено на 19 февраля. В 12:00 начнется торжественная церемония, затем на обновленном объекте пройдут соревнования летающих лыжников.