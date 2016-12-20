Интересная Россия: испытатель диванов и заскучавшая убийца

Самые безумные новости со всех концов нашей великой страны.

Роскомнадзор заблокировал страницу в интернете за рисунок девочки из запятых

Роскомнадзор заблокировал страничку в сервисе Voat из-за нарисованной пунктуационными символами девочки. Об этом ведомство сообщило в своем микроблоге в соцсети Twitter. На картинке была изображена девочка с поднятыми вверх руками. Контуры тела были прорисованы весьма схематично, однако сотрудники РКН остались непреклонны.

Девочка из символов. Или не из символов. Неважно.

Даже намеки на детское порно будут безжалостно блокироваться. Поводов для шуток здесь нет. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 9 февраля 2017 г.

Россиянин оформил «дальневосточный гектар» в виде полового органа

На карте «дальневосточных гектаров» в приморской деревне Кипарисово обнаружен странный участок. Будущий счастливый обладатель бесплатного участка земли самостоятельно оформил границы своего надела. Причем сделал это с фантазией: в очертаниях его вотчины на карте угадывается форма мужского полового органа, пишет Life. — Данный участок действительно находится на оформлении, — пояснили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края. — Образование границ земельного участка, в том числе его конфигураций, осуществляется заявителем самостоятельно с помощью информационной системы «На Дальний Восток».

Магнитогорский полицейский отобрал у мошенников деньги и проиграл их в казино

Ленинградский районный суд Магнитогорска признал виновным экс-сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местной полиции. Он похитил 300 тысяч рублей, проходившие как вещдок, пишет Znak.com. Как сообщается, полицейский сначала воровал небольшие суммы денег, пытаясь делать ставки на спортивном тотализаторе. Терпев неудачу за неудачей, он решил отыграться, похитив куш покрупнее. Неудачливого игрока приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Российской мебельной компании требуется испытатель диванов

Российская компания MZ5 опубликовала вакансию мечты. Им требуется испытатель диванов. Работодатель предлагает зарплату «от 73 000 рублей», соискателей ищут в Москве и Петербурге. С кандидатом заключается срочный контракт на три месяца. Среди требований: «Ежедневное испытание дивана в положении сидя/лёжа/полулёжа — не менее 10 часов в сутки согласно чек-листу; «ежедневная проверка надёжности механизмов путём складывания и раскладывания дивана»; «ежедневный просмотр телевизионных передач на диване». Требования умеренные: высшее образование (желательно техническое), терпеливость, усидчивость, предпочтительна склонность к малоподвижному образу жизни, наличие друзей, любовь к отдыху на диване, стрессоустойчивость. Работнику предоставляется диван для проведения испытаний, который останется ему на память.

Жительница Кыштыма выпила, заскучала и убила несуществующего человека

Жительница Кыштыма (Челябинская область) получила штраф за ложный вызов. Пенсионерка вызвала полицию, сообщив, что убила человека. Когда стражи порядка прибыли на место, оказалось, что убийства не было, а женщина «просто выпила и заскучала», пишет «Доступ». Ранее нарушительница привлекалась к уголовной ответственности за оборот наркотиков. Штраф за ложный вызов составляет 1-1,5 тыс. рублей.

Фекальный сталагмит из Серова обзавелся микроблогом и братьями

В общежитии города Серов Свердловской области образовался уже второй зловонный нарост из фекалий. После серии публикаций о коричневом сталагмите первую сосульку удалили, однако вторая выросла всего за несколько дней, пишет «Глобус». Местный депутат пообещал помочь с ремонтом здания, однако пока дело с мертвой точки не двигается. Тем временем сталагмит и его братья стали интернет-мемом, а в Twitter даже появился микроблог «Фекальный сталагмит».

Нет, это не Драконье Стекло, а мои новые собратья растут во тьме Зимы. pic.twitter.com/fktqzwaWM3 — Фекальный Сталагмит (@fekalstalagmit) 8 февраля 2017 г.

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