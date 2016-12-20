Свежее видео

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Нам требуется Web-программист!

От вас нужно знание и владение PHP5, ООП, MySQL, HTML, CSS, Javascript, JQuery. Опыт разработки сайтов.



Телефон: 432622 Email: semenchik@skr.su

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