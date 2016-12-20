Свежее видео

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13 февраля 13:39 / бизнес / власть / олигархи / революция / строительство
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Комментарии

Сахалинке Милане Швецовой снова нужны деньги на лечение

Отчет электр. кошельков с 8 по 13 февраля 2017г. Яндекс: 1450 руб. PayPal: 295 руб. QIWI : 1150 руб. Итого: 26645руб ======================== Сумма сбора:...
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Сахалинке Милане Швецовой снова нужны деньги на лечение

500 руб от Ирины Валерьевны.Ч, 500 руб от Екатерины Демуновны.К, 5000 руб от ГВИ СУН .Ю сообщение:" На лечение Швецовой Милане", 300 руб от Валерия Валерьеви...
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Сахалинке Милане Швецовой снова нужны деньги на лечение

13 февраля на карту СБ поступило - 200 руб от Анны Владимировны.Я, 300 руб от Николая Борисовича.Б, 200 руб от Елены.Николаевны.З сообщение:"Здоровья Вам"!!!...
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