Почти половина пешеходных переходов на Сахалине не соответствуют требованиям

Управление ГИБДД по Сахалинской области обеспокоено состоянием пешеходных переходов в регионе. Об этом сегодня на брифинге в Южно-Сахалинске сообщил заместитель начальника ГИБДД области Юрий Жданов.

На Сахалине и Курилах 1302 таких объекта, из них 600 не соответствуют предъявляемым требованиям. За эти нарушения выдано 469 предписаний, к ответственности по Административному кодексу привлекли 100 должностных и юридических лиц.

– Хочу обратить внимание, что на должном уровне дорожную безопасность для своих учащихся не обеспечивают 166 образовательных учреждений области из 372, – сказал Жданов. – Основные недостатки здесь – отсутствие тротуаров и ограждений для пешеходов, фонарей, искусственных неровностей. Возле некоторых нет предупреждающих знаков «Осторожно, дети».

В целом за эти и другие нарушения сотрудники ГИБДД выдали 5036 предписаний. За их невыполнение привлечены 244 таких лица, за нарушение правил содержания и ремонта дорог – 444. В органы местного самоуправления и правительство региона из ГИБДД отправлено 470 информационных писем.