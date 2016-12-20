ГИБДД: На Сахалине значительно снижена смертность в ДТП

Число погибших в ДТП на Сахалине и Курилах ежегодно сокращается. Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД области Юрий Жданов на брифинге в Южно-Сахалинске 13 февраля.

– Наша статистика говорит, что в 2016 году на территории Сахалинской области зарегистрированы 790 ДТП, в которых 92 человека погибли и 1019 получили телесные повреждения, – пояснил Жданов. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность от ДТП значительно снижена, количество пострадавших осталось практически на уровне.

По словам Жданова, стойкое снижение погибших в автодорожных происшествиях отмечается на протяжении последних пяти лет. Для сравнения – в 2011 аварии унесли жизни 123 человек.

- Негативными для безопасности дорожного движения остаются увеличение числа ДТП с участием нетрезвых водителей и неудовлетворительное состояние дорог, считает заместитель начальника областной ГИБДД.

На островах в 2016 году зарегистрировано 176 ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли 30 человек и 256 травмировано.

–Для профилактики пьяной езды мы регулярно проводим рейды – начинаются они в пятницу, длятся все выходные и праздничные дни. В них задействуются не только инспекторы дорожно-патрульной службы, но и сотрудники других подразделений ГИБДД, административного аппарата, – сообщил Жданов.

В результате, по его словам, в 2016 году задержано 2852 автомобилиста, севших за руль подшофе. За отказ от прохождения медосмотра при подозрении на нетрезвое состояние возбуждено 728 административных дел. Пресечены 234 случая, когда водители, ранее привлеченные за пьяную езду, снова управляли автотранспортом в подвыпившем состоянии.

- За такое нарушение теперь полагается наказание по Уголовному Кодексу, статья 264.1. Но, несмотря на это, количество подобных преступлений растет, - отметил Жданов.