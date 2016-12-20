Сахалинские пограничники задержали судно-подфлажник

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России, экипаж в это время совершал переход в исключительную экономическую зону России. На место были направлены пограничный сторожевой корабль и вертолёт авиации ФСБ с сотрудниками подразделения специального назначения на борту. В результате слаженной работы и взаимодействия подразделений ASAKADZE задержали в южной части Татарского пролива.

При проверке на борту пограничники нашли промысловое оборудование для добычи краба, хотя разрешения на это у капитана не было. Судно с экипажем из 15 человек приписано к порту Фритаун и ходит под флагом Сьера-Лионе.

Транспортное средство доставлено в порт Невельск для дальнейшего разбирательства. На судно наложен арест. В действиях капитана усматриваются признаки преступления по части 1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы РФ), а также ряд административных правонарушений.