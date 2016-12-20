В больнице им. Анкудинова Южно-Сахалинска грядут перемены

Перемены коснутся работы нескольких отделений южно-сахалинской городской больницы им. Анкудинова, сообщили РИА «Сахалин-Куриды» в региональном минздраве.

Глава ведомства Алексей Пак по итогам визита в медучреждение составил перспективный план по его развитию. Ежегодно за медицинской помощью в больницу обращаются около 17 тыс. человек. Учитывая статус больницы как центра экстренной помощи, большое внимание будет уделено эффективной маршрутизации пациентов от приемного покоя до диагностики и начала оказания медицинской помощи. Особенно это важно при госпитализации пациентов с обострением сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктом или инсультом, когда действует понятие «золотого часа».

В отделениях кардиологии и неврологии необходима частичная замена спецоборудования, уровень износа некоторых аппаратов приближается к критическому. Заведующая неврологическим отделением Евгения Светличная посетовала на острую нехватку среднего медицинского персонала.

- Труд медсестры в нашем отделении очень тяжелый. Им приходится работать с обездвиженными пациентами, проявлять к каждому не только профессиональное участие, но и душевную заботу. Это выдерживает не каждый. Направляем заявку на специалистов, но мало кто откликается.

В целом по учреждению уровень укомплектованности средним медперсоналом составляет 57,2%, врачами - 55,6%. В прошлом году в блок интенсивной терапии первичного сосудистого отделения пришел молодой врач-реаниматолог Алексей Брилев. Появление даже одного специалиста, работающего на постоянной основе, по словам и.о. главного врача Андрея Ширяева, позволило существенно интенсифицировать работу подразделения.

Большие перспективы ждут травматологическое отделение. Его планируют оснастить ортопедическими койками. Алексей Пак акцентировал внимание на недостаточном развитии высокотехнологичной медицинской помощи, в частности, малых объемах операций по эндопротезированию суставов. Потребность в этом виде помощи растет. Причиной тому увеличивающаяся продолжительность жизни населения региона. С возрастом уменьшается прочность костей, чаще случаются вывихи, переломы. Также рост травм напрямую связан с растущей популярностью у островитян любительского и профессионального спорта. С каждым началом горнолыжного сезона врачи регистрируют подъем травматизма. - Проводимых в учреждении 15 операций по замене тазобедренного сустава явно недостаточно, - отметил Алексей Пак. – Нужно выходить на 100-150 в год. У вас есть подготовленные специалисты, нужно переориентироваться на современные потребности. Перестройке работы отделения будет способствовать и планируемое в этом году присоединение к отделению поликлиники №7 Южно-Сахалинска. Реформирование позволит создать службу единого цикла: от амбулаторного приема до диагностики и госпитализации.

Во время посещений отделений встал вопрос и об организации гинекологических коек. - Женщины с острой болью ездят из одного конца города в другой. Сначала на диагностику, потом уточнить диагноз, потом на операцию, эту систему будем перестраивать, - заметила замминистра Марина Гулевич Направление, в котором специалисты горбольницы опередили многие учреждения и достигли больших профессиональных высот, – использование лапароскопических методов при оперативных вмешательствах. В настоящее время в учреждении имеются четыре лапароскопических стойки (из них одна - эндоскопическая). С помощью малоинвазивных методик сейчас выполняется 50% аппендэктомий, две трети холицестоктомий. Опыт врачей позволяет применять эти технологии не только в плановой, но и в экстренной хирургии. Всего в 2016 году в учреждении выполнено 3 тыс. 830 операций. Отдельное внимание министром уделено организации восстановительного лечения, созданию безбарьерной среды, особенно для пациентов, утративших навыки самостоятельного обслуживания. Хотя не в каждом отделении по силам провести существенные изменения в силу конструктивных особенностей здания.

Общее состояние больницы руководство минздрава оценило положительно. Во многих подразделениях проведен капитальный ремонт, но некоторая часть помещений еще нуждается в отделке. Эти работы запланированы и будут проводиться поэтапно.