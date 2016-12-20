Сахалинские танцоры привезли серебро мирового турнира

Сахалинцы Евгений Мошенин и Дана Спицына завоевали серебро мирового первенства по танцевальному спорту из серии World Open.

По информации регионального минспорта, в турнире в бельгийском Антверпене участвовали 70 пар из 18 стран мира. Сахалинские мастера спорта выступили в составе сборной России.

Островная пара исполнила в европейской программе медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп. Она покорила жюри из международных судей из 12 стран. Сахалинцы уступили по сумме баллов только коллегам по сборной Дмитрию Жаркову и Ольге Куликовой.

В настоящее время сахалинцы готовятся к чемпионату России, который пройдет 11 марта в Казани. Там будет решаться судьба танцевальных пар, которые представят Россию на чемпионатах мира и Европы в этом году.