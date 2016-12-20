Приборы фото-видофиксации дорожных нарушений установят по всему югу Сахалина

Тридцать новых стационарных комплексов фото-видофиксации установят на дорогах южной части Сахалина. Из них 13 планируют поставить на загородных трасах. Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД региона Юрий Жданов на брифинге в Южно-Сахалинске.

Места выбраны на основе статистики дорожных аварий. Соответствующее предложение подготовлено и скоро отправится в правительство региона.

– Таким образом, мы рассчитываем, что системой видеофиксации нарушений будет оснащен весь юг Сахалина – областной центр, Анивский, Корсаковский и Долинский районы, – подчеркнул Жданов. – Помимо этого запланирована модернизация уже имеющихся систем фото-видеофиксаци нарушений, внедрение новых технологий.

Например сейчас тестируется комплекс нового поколения «Интегра -С» на перекрестке улиц Пуркаева и Комсомольской в Южно-Сахалинске. Он фиксирует проезд перекрестка и стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, поворот не из того ряда. Еще один комплекс нового поколения – «Автопатруль» скоро позволит регистрировать случаи, когда водитель не предоставляет пешеходу преимущество на «зебре» и превышает скорость.

На нынешний год запланировано внедрение на наших дорогах нового стационарного комплекса, замеряющего среднюю скорость движения транспортного средства на трассе. Умная аппаратура на проблемных участках помимо всего прочего позволяет перенаправить инспекторов на загородные трассы, в места массового отдыха, и плотнее заняться проверкой водителей на состояние опьянения, отметил Юрий Жданов.

Он напомнил, что система автоматической фиксации нарушений начала развиваться с 2013 года в рамках областной программы повышения безопасности дорожного движения. Аппаратуру стали приобретать на средства областного бюджета и потом передавали ГИБДД. Система доказала свою эффективность. Приборы, фиксирующие нарушения, установили на участки, где было больше всего тяжелых ДТП. В начале фото-и видеокамеры появились в областном центре, где, по статистике, чаще всего происходили аварии. Следующим на очереди стал Корсаков, там в конце 2016 года заработали 3 стационарных комплекса.

– В 2013 -2014 годах в местах установки систем фиксации нарушений было 275 ДТП, в которых 4 человека погибло, 145 получили травмы. В 2015 году показатели составили 15 ДТП, в которых погиб 1 человек, 17 получили увечья, – привел показательную статистику Жданов. – В 2016 году в тех же местах зафиксировано 9 дорожных происшествий с одним погибшим и 10 травмированными.

В качестве одного из положительных примеров он отметил улицу Железнодорожную в областном центре. В 2013 году там было 8 происшествий, где 2 человека погибли и 11 получили ранения. В прошедшем году - 2 ДТП, в них никто не погиб, телесные повреждения получили 2 человека.

Таким образом, в местах, где работают камеры, в 2016 году по сравнению с 2015 годом аварийность сократилась по всем показателям. За нарушения, попавшие в объектив, выписано 113 тысяч 883 штрафов на сумму почти 80 млн рублей. Из этой суммы уплачено 75% (в 2015 году этот показатель составлял 69%). Это связано с тем, что первые 20 дней после наложения санкций можно оплатить половину суммы.